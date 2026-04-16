Beatbot AquaSense X : la solution innovante pour une piscine impeccable

Beatbot AquaSense X révolutionne l’entretien des piscines cet été. Les propriétaires de piscine cherchent toujours des solutions pour garder leur eau propre, sans effort. Bonne nouvelle : Beatbot lance un robot intelligent qui va tout changer. Les promotions du printemps facilitent aussi l’accès à cette innovation.

Découvrez Beatbot AquaSense X : innovation pour piscines propres

Le Beatbot AquaSense X est le premier robot nettoyeur de piscine doté d’une station d’auto-nettoyage. Ce robot multi-récompensé a gagné l’iF DESIGN AWARD. Il assure un nettoyage complet, même après l’hiver, grâce à des technologies de pointe. Grâce à l’intelligence artificielle AI 2.0 et HybridSense™ AI Vision, il identifie 40 types de débris et parcourt avec précision les piscines complexes.

Le système 5 en 1 prend soin du sol, des murs, de la surface, de la ligne d’eau et clarifie l’eau. Ainsi, la piscine reste éclatante, tout au long de la saison. Grâce à la commande vocale compatible avec Google Home, Alexa et Siri, le nettoyage devient vraiment mains libres.

Une station d’auto-nettoyage unique pour un entretien simplifié

L’AstroRinse Cleaning Station change la donne. Après chaque cycle, le robot regagne sa station qui nettoie automatiquement le filtre grâce à une buse d’eau rotative. C’est la première station d’accueil autonettoyante du monde dans sa catégorie. Son bac de 22 litres collecte de nombreux débris, évitant de nettoyer manuellement pendant près de deux mois.

Les capteurs surveillent l’appareil en temps réel. La performance reste optimale et l’entretien réduit au minimum. Fini le nettoyage fastidieux pour les propriétaires.

Offres exclusives sur les robots de piscine Beatbot ce printemps

À l’occasion de la saison d’ouverture des piscines, Beatbot propose des remises intéressantes sur toute sa gamme. Voici quelques exemples :

Sora 70 : 240 € de réduction, technologie JetPulse™ et SonicSense™.

: 240 € de réduction, technologie JetPulse™ et SonicSense™. Sora 30 : 140 € de remise, puissance d’aspiration de 25 700 LPH, 5 heures d’autonomie.

: 140 € de remise, puissance d’aspiration de 25 700 LPH, 5 heures d’autonomie. Sora 10 : 140 € de réduction, idéale pour un budget accessible.

: 140 € de réduction, idéale pour un budget accessible. AquaSense 2 Pro : 700 € de remise, robot 5 en 1 haut de gamme.

: 700 € de remise, robot 5 en 1 haut de gamme. iSkim Ultra : 749 € de réduction, skimmer intelligent à batteries et panneau solaire.

Ces offres sont valables jusqu’au 26 avril sur le site officiel de Beatbot et Amazon.

En résumé, Beatbot AquaSense X et ses innovations facilitent vraiment la vie des propriétaires de piscine. Son nettoyage intelligent et sa station autonettoyante promettent un été sans corvées. Avec des promotions de lancement, c’est le bon moment pour s’équiper. Faites confiance à Beatbot pour une piscine impeccable toute la saison !

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