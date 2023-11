Black Friday 2023 : Les bonnes affaires Razer

Ça y est, l’un des moments les plus attendus de l’année est enfin arrivée. Le Black Friday est le moment parfait pour acheter votre matériel. De grosses réductions sont souvent proposées par différentes marques, et c’est notamment le cas de Razer. Nous vous proposons un petit échantillon des bons plans chez la marque au serpent vert.

Basilisk V3

Il y a peu, nous vous présentions la Basilisk V3 Pro, une souris haut de gamme sans fil. Ici, c’est sa petite sœur, la Basilisk V3 qui profite d’un rabais. Cette dernière possède la même ergonomie, mais passe en filaire. Elle conserve sa molette innovante, disposant d’un mode « défilement infini » et propose un capteur optique Focus+ de 26 000 DPI. Le RGB est toujours de la partie, avec une compatibilité Razer Chroma, parfait pour étoffer votre setup. Proposez d’origine à 84.99€, elle est affichée aujourd’hui au prix tout petit de 46,99€.

BlackWidow V3

Si c’est d’un clavier dont vous avez besoin, ce BlackWidow V3 est un très bon choix. Ce dernier est un clavier filaire mécanique disposant de switchs vert, développé directement par Razer. Lui aussi embarque également une compatibilité Razer Chroma, pour une intégration parfaite avec les autres périphériques de la gamme. Il vous sera possible de stocker jusqu’à 5 profils. Construit en aluminium, les finitions de ce BlackWidow V3 seront d’une grande qualité, tout comme le ressenti à la frappe. Côté confort, vous pourrez compter sûr un repose poignet confortable pour ressentir le moins de gênes possibles lors de longues sessions de jeux. Pour ce qui est du tarif, lors de ce Black Friday, il passe de 159.99€ sur le site de Razer à 110,99€ sur Amazon.

Kiyo Pro

Amis streameurs, télétravailleurs ou simple fan de visio, Razer vous propose la webcam Kiyo Pro. Une webcam haut de gamme offrant des performances à la hauteur de son tarif (qui, il faut l’avouer, pourra en rebuter certains). Avec une résolution de 1080 pixels pour 60 images par secondes sans compression, vos vidéos seront toujours au top. Et cela malgré une définition assez faible sur le papier de 2.1 MP. Grâce à son objectif grand-angle, il vous sera facile de faire profiter à vos viewers / proches votre environnement. Trois options d’angles sont disponibles. Comme vu précédemment, c’est une webcam arborant un tarif assez élevé. D’où l’importance du Black Friday où elle est désormais disponible pour 93,99 €, sur Amazon toujours.

Wolverine V2

Pour finir, place aux joueurs console. La Wolverine V2 est une manette Xbox (compatible One et Series X ainsi que PC) arborant les couleurs de Razer. Les finitions sont, comme d’habitudes, sont impeccables, tout comme le design. La croix directionnelle et les boutons sont méca-tactiles. Cela permet d’obtenir une réponse ultra-rapide à l’activation. Côté efficacité, vous pourrez compter sur pas moins de six touches multifonctions supplémentaires. Parfait pour optimiser votre jeu et votre réactivité. Avec un prix annoncé à 106.99€, vous la retrouverez au prix de 72.69€ sur Amazon pendant le Black Friday.