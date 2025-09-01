Blackview impressionne avec sa nouvelle gamme robuste à l’IFA 2025

La marque Blackview frappe fort à l’IFA Berlin 2025 en dévoilant sa nouvelle gamme de produits robustes. Cette collection comprend des smartphones, tablettes, PC, accessoires et innovations basés sur l’IA, la communication par satellite et la technologie de projection. Leur stand promet des surprises et met le cap sur la technologie de demain.

Les nouveautés Blackview présentées à l’IFA Berlin 2025

Cette année, Blackview ne se limite pas aux smartphones. En effet, les visiteurs de l’IFA découvrent des nouveautés variées : tablettes 5G, ordinateurs portables, mini PC surpuissants et accessoires connectés. De plus, chacun de ces produits est conçu pour résister aux conditions extrêmes. Ainsi, l’intégration de la technologie de projection et la communication par satellite marquent une nouvelle ère pour les aventuriers et professionnels sur le terrain.

XPLORE 2 : un smartphone robuste pour les environnements extrêmes

Star de la gamme, le XPLORE 2 impressionne par sa robustesse. Il possède un écran AMOLED HDR de 6,73 pouces, idéal pour visualiser des vidéos en 4K ou HDR10+. Son processeur MediaTek Dimensity 8300 et son stockage ultra-rapide de 1 To garantissent une performance fluide en toute circonstance. Le système de caméras triple objectif permet de capturer des images nettes, même la nuit. Sa batterie de 20 000 mAh et la charge rapide à 120W sécurisent une autonomie exceptionnelle, pour ne jamais tomber en panne loin de tout.

Des innovations IA et satellite pour la communication sans limites

Le XPLORE 2 innove avec la Doke AI 2.0 et des applications IA exclusives, telles que Hi Doki ou VidGen. Ces outils facilitent la gestion intelligente des images, la génération vidéo ou la création audio. Surtout, la version Satellite du XPLORE 2 autorise l’envoi de messages, d’images et de la localisation partout, même sans réseau terrestre. Le module projecteur intégré transforme chaque lieu en salle de réunion mobile, pratique pour les urgences ou l’aventure.

Accessoires et terminaux Blackview pour un usage intensif

Avec le talkie-walkie XPLORE 1, Blackview pense d’abord à la sécurité avec une antenne bi-bande et une caméra de vision nocturne. De plus, la tablette Active 12 Pro propose un projecteur intégré, une batterie géante et des lampes de camping puissantes. Par ailleurs, les nouveaux mini PC et ordinateurs portables, équipés de processeurs Intel ou AMD, allient compacité et performance. Enfin, n’oublions pas les écrans portables, lunettes et montres intelligentes, ainsi que les écouteurs et haut-parleurs Bluetooth pour parfaire cette nouvelle gamme.

En résumé, Blackview impressionne à l’IFA Berlin 2025 avec des produits robustes, intelligents et prêts pour les conditions les plus extrêmes. Leur engagement envers l’innovation technologique ouvre un nouveau chapitre pour les usages professionnels comme pour les aventuriers du quotidien. Les visiteurs découvriront sur place une gamme complète pensée pour durer et accompagner chaque défi. L’avenir robuste s’invente dès maintenant chez Blackview.

