Bloodborn – Des rumeurs sur l’arrivé d’une version PC

De plus en plus de franchises de chez Sony finissent peu à peu leur chemin sur PC. Nous avons déjà évoqué le sujet pour Horizon Zero Dawn, qui doit sortir cet été. Cette fois, nous apprenons que c’est Bloodborn qui arrivera sur nos PC prochainement. C’est également le cas pour Death Stranding ou même Become Human.

Pour les personnes qui ne connaissent pas Bloodborn, c’est un Souls-Like. C’est un jeu très comparable à Dark Souls qui provient également de From Software à qui nous devons parallèlement Demon Soul’s. Ce style de jeu a fait couler plusieurs gouttes de sueur et fait crier beaucoup de personnes à cause de sa difficulté. Cependant, voir Bloodborn arriver sur PC n’est pas vue du bon œil par les joueurs PS4.

« Bloodborn serait en développement sur PC. Je désirais aller de l’avant et le faire partager aux divers fans de la franchise qui l’attendent sur PC. Une annonce pourrait arriver d’ici dix mois. Néanmoins, d’autres jeux pourraient être voir le jour pendant ce laps de temps sur PC. Conformément à ses mots, je veux dire que tout est possible étant donné que Horizon Zero Dawn et Death Stranding doivent arriver également sur PC. » Un mystérieux personnage

Des rumeurs tout à fait possibles pour Bloodborn

Au départ Sony, refusaient de porter ses jeux exclusifs sur PC. C’est tout à fait cohérent étant donné qu’un jeu exclusif permet d’acheter la console en question. Néanmoins, Sony aurait pu reconsidérer ses plans pour porter finalement le jeu. Ils le font déjà sur Horizon Zero Dawn et Death Stranding qui doivent tous les deux arriver cet été sur PC.

Ces renseignements sont à l’état d’on-dit qui peuvent prendre surement plusieurs mois avant une confirmation par Sony. En tout cas, découvrir un autre Souls-Like arriver sur PC ravira beaucoup de fans. Nous pourrons bouillir de colère, explorer et voir l’histoire de notre protagoniste. Nous le répétons, mais ces informations sont des rumeurs qui proviennent d’une personne qui travaille dans l’industrie du jeu vidéo. Wait & See !