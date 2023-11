BLUETTI Black Friday – 25% de réduction sur la gamme solaire et batterie !

BLUETTI, le géant de la production d’énergie renouvelable, inaugure le compte à rebours du Black Friday et promet de rendre ces fêtes de fin d’année plus lumineuses. Avec un assortiment éblouissant de réductions, de cadeaux et d’offres exclusives, BLUETTI se prépare à éclairer votre sentier vers une durabilité accrue.

Vente Black Friday : Jusqu’à 25% de réduction

Le Black Friday est une excellente occasion de faire des affaires avec BLUETTI. La société offre jusqu’à 25% de rabais sur une gamme de produits écologiques, y compris les générateurs portables et les panneaux solaires. C’est une occasion à ne surtout pas manquer !

BLUETTI propose également une variété de stations d’alimentation qui répondent à tous vos besoins en matière d’énergie, à l’intérieur comme à l’extérieur. Que vous soyez un aventurier en plein air ou à la recherche d’une solution d’énergie durable pour votre maison, BLUETTI a ce qu’il vous faut.

Offres spéciales sur les produits phares de BLUETTI

BLUETTI propose des offres exceptionnelles sur plusieurs de ses produits populaires. Parmi les produits phares figurent BLUETTI AC180 (1,800 W / 1,152 Wh), BLUETTI EB70 + PV200 (1,000 W / 716 Wh), BLUETTI AC200MAX + PV350 (2,200 W / 2,048 Wh), BLUETTI AC200MAX + B230 (2,200 W / 2,048 Wh – 6,144 Wh) et BLUETTI AC500 + B300S + PV350.

Et pour rajouter une surprise, ils ont annoncé le lancement de la nouvelle station électrique portable BLUETTI AC70 qui devrait être disponible en décembre.

Tirage au sort du Black Friday

BLUETTI va encore plus loin avec une série d’offres et de cadeaux spéciaux pour les clients chanceux. Du 10 au 23 novembre, BLUETTI offre des prix spéciaux à ceux qui dépassent certains seuils de dépenses. Et pour chaque commande passée entre le 10 et le 27 novembre, vous gagnez trois fois plus de points BLUETTI, et même cinq fois plus le jour du Black Friday ! De quoi faire tourner la roue des cadeaux.

Une expérience d’achat sans souci

En achetant chez BLUETTI, vous bénéficiez non seulement d’un produit de qualité à un prix incroyable, mais aussi d’une expérience d’achat sereine et d’un excellent service client. Ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours, une garantie de 2+2 ans sur la série AC200, une livraison locale gratuite et une assistance clientèle à vie, disponible 24/7 avant et après la vente.

Alors, au fur et à mesure que le Black Friday approche, tenez-vous prêt à saisir ces offres immanquables de BLUETTI. Inscrivez-vous à leur newsletter et suivez-les sur les médias sociaux pour rester informé sur leurs dernières nouveautés. Avec BLUETTI, vous êtes toujours gagnant. Toutes les offres sont à retrouver sur leur page dédiée !