1100€ de réduction sur EcoFlow durant Amazon’s DOTD

Marquez ces dates ! Du 23 au 28 novembre, EcoFlow, pionnier de solutions d’énergie respectueuses de l’environnement, offre des promotions alléchantes pour l’Amazon’s Deal of the Day (DOTD). Les réductions peuvent atteindre jusqu’à 1100€ sur une sélection de produits EcoFlow.

Les offres de réduction EcoFlow à ne pas manquer

Les clients bénéficient de prix réduits sur les meilleurs produits d’EcoFlow. De plus, EcoFlow réaffirme sa volonté de fournir des produits de haute qualité avec une durée de vie inégalée. C’est la chance parfaite pour faire des économies tout en équipant votre maison d’appareils éco-énergétiques. Deux offres à ne pas manquer concernent la RIVER 2 Max et la station portable DELTA 2.

La RIVER 2 Max

Le produit le plus plébiscité sur Amazon est la RIVER 2 Max. Elle pèse seulement 6 kg et a une capacité impressionnante de 512 Wh. En bonus, ce populaire générateur d’énergie est disponible à 479€ Si l’on ajoute la réduction de 20% mise en place pour les ventes EcoFlow, c’est une affaire à ne pas manquer ! Consultez l’offre ici.

La station portable DELTA 2

Autre produit en promotion : la station portable DELTA 2, lisez notre test complet juste ici. Non seulement elle offre le meilleur ratio qualité-prix de cette vente Amazon, mais on peut également économiser plus de 300€ à l’achat. Cette centrale électrique portable de 1kWh est parfaite pour les activités extérieures et la vie quotidienne à la maison. Elle peut même être augmentée à 3kWh avec des batteries supplémentaires. Jetez un œil à l’offre ici !

En somme, les deals d’EcoFlow offrent une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à améliorer leur foyer avec des solutions d’énergie durables. N’hésitez pas à en profiter pendant qu’il est encore temps et partagez ces offres avec vos proches !