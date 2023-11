Découvrez ESET HOME Security : le nouvel outil pour une vie numérique sereine !

Vous êtes préoccupé par votre sécurité en ligne ? Vos inquiétudes pourraient bientôt appartenir au passé grâce à ESET, un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité. La société a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle offre destinée aux consommateurs : ESET HOME Security.

Un trio de nouveaux niveaux d’abonnement

Répondant aux besoins grandissants d’une solution polyvalente et intuitive, ESET a réorganisé son portefeuille de produits grand public sous trois nouveaux niveaux d’abonnement. Ceux-ci offrent une protection à la fois large et fiable pour votre vie numérique, couvrant des systèmes d’exploitation clés tels que Windows, macOS, Android et iOS. La plateforme améliorée d’ESET HOME permet la gestion des appareils, l’activation et le renouvellement des abonnements, et bien plus encore.

Garder un œil vigilant avec le nouveau badge de sécurité

Non content de simplifier la gestion de la sécurité, ESET va encore plus loin et offre une visibilité instantanée de votre niveau de protection grâce à un nouveau badge de sécurité globale. Il donne une image précise de la validité de vos licences et de la situation de sécurité de vos appareils connectés, le tout divisé en trois états clés : Protection assurée, Attention requise, et Alerte de sécurité.

Explorez le web en toute confidentialité avec le nouveau VPN ESET

Pour améliorer encore la sécurité en ligne, ESET introduit également une nouvelle fonction VPN. Elle offre une expérience Internet plus confidentielle en établissant une connexion à un réseau privé qui garantit une protection lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public. De plus, cette fonction applique une politique stricte d’absence d’enregistrement pour rendre le suivi plus difficile, permettant ainsi un accès illimité à des contenus soumis à des restrictions géographiques.

Qu’en est-il des options d’abonnement ESET ?

ESET HOME Security propose trois options d’abonnement : Essential, Premium et Ultimate. Chacun offre une protection complète contre les menaces en ligne ou hors ligne, avec des fonctions supplémentaires telles que le VPN et le chiffrement de fichiers en fonction du niveau d’abonnement choisi.

Et ce n’est pas tout ! ESET HOME Security offre actuellement des réductions spéciales pour le Black Friday, allant jusqu’à 40% sur le package Ultimate. Il est temps de renforcer votre sécurité en ligne avec ESET HOME Security. Faites-nous confiance, votre vie numérique vous en remerciera !

