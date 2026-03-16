Brossez avec plaisir : Laifen Wave Pro, l’innovation qui transforme votre sourire

Laifen, spécialiste des objets connectés pour le soin personnel, poursuit son aventure technologique avec une nouveauté alléchante : la Wave Pro, une brosse à dents électrique qui promet de réinventer le brossage quotidien. En misant sur l’innovation, la précision et le design, la marque espère conquérir les utilisateurs exigeants en quête d’efficacité et de simplicité. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau bijou technologique disponible à partir du 10 mars.

Une technologie de pointe au bout des dents

La Wave Pro ne se contente pas de nettoyer. Elle combine oscillation mécanique et vibrations soniques grâce à la technologie de servocommande maison. Ce duo technique propulse la tête de la brosse à 60° d’oscillation et jusqu’à 66 000 vibrations par minute. Ce sont précisément ces performances qui permettent de reproduire la méthode de brossage Bass, très appréciée des dentistes.

Le système couvre une plus grande surface d’un seul geste. Il traque efficacement la plaque et les résidus alimentaires tout en ménageant les gencives grâce à sa conception souple. Dès la première utilisation, on comprend que cette brosse vise à offrir un brossage à la fois performant et agréable.

Un concentré d’intelligence et de confort

L’expérience utilisateur a guidé chaque choix de Laifen lors de la conception de la Wave Pro. Entièrement intégrée à l’application Laifen, elle permet aux utilisateurs de personnaliser leurs réglages et de suivre leurs progrès depuis un simple smartphone. Mais ce n’est pas tout !

Nouvelles têtes de brosse au design étudié pour accéder aux moindres recoins et espaces interdentaires.

Revêtement en caoutchouc TPE pour une douceur extrême qui respecte les gencives sensibles.

pour une douceur extrême qui respecte les gencives sensibles. Capteur de pression intelligent : il surveille le brossage en temps réel pour éviter tout excès, ajuste la vitesse et protège ainsi l’émail et les tissus buccaux.

: il surveille le brossage en temps réel pour éviter tout excès, ajuste la vitesse et protège ainsi l’émail et les tissus buccaux. Minuteur intégré pour garantir un temps de brossage optimal à chaque utilisation.

Deux modes principaux, Daily Clean et Deep Clean, personnalisables avec trois intensités d’action.

Design, autonomie et disponibilité

La Wave Pro joue également la carte du style avec son assemblage d’ABS, d’aluminium et d’acier inoxydable. Sa finition “Noir Transparent” et son design épuré offrent une touche élégante à la salle de bain. Sa certification IPX8 assure une résistance parfaite à l’eau, indispensable à l’usage quotidien.

Niveau autonomie, Laifen promet jusqu’à 70 jours d’utilisation sans recharge. Son chargeur sans fil et la pochette de transport fournie (jusqu’au 31 mars) la rendent aussi pratique que nomade. La Wave Pro est proposée à partir de 99,99€ TTC sur le site officiel Laifen et sur Amazon dans une variété de coloris, du blanc au bleu en passant par des finitions aluminium et transparentes.

Alors, prêt à booster votre sourire avec la nouvelle star des brosses à dents connectées ? Dites-nous en commentaire si vous seriez tenté par la Wave Pro et partagez vos astuces pour un brossage parfait !