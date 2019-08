Sega Ages vient de rendre disponible sur Switch les classiques de l’arcade Space Harrier et Puyo Puyo.

Space Harrier-Ecran titre

Niveau futuristique

Puyo Puyo-Tutoriel

Les indémodables de Sega

Alors aujourd’hui, la Nintendo Switch accueille deux grands noms de l’arcade : Space Harrier et Puyo Puyo. Découvrez ce duo implacable, entre action et réflexion, dans ce tout nouveau trailer.

Space Harrier, Welcome to the Fantasy Zone

Dans ce jeu se déroulant dans l’univers bucolique et coloré de Fantazy Zone, le joueur combat une nuée de monstres. Mais aussi des dragons en 3D d’époque, le tout conçu par le légendaire Yu Suzuki. Si ce jeu d’action est à la troisième personne et dans son jus avec sa simili-3D. De plus, le jeune héros doit sauver les paisibles Land of the Dragon. Alors Get Ready !

Du scoring possible

Le boss, un dragon à deux têtes

Présence de mammouth cyclope

Le mythique stage 1

Puyo Puyo ou le Sega Puzzle Game

Quant à lui , Puyo Puyo est un puzzle game digne de l’âge d’or de l’arcade. Or le gameplay se résume selon un principe simple, mais efficace : réunir au minimum quatre « puyos » de même couleur pour les faire disparaître. Et cerise sur le gâteau, on peut créer des réactions en chaîne pour nettoyer tout l’écran.

Deux joueurs

Ingame

Difficulté

Histoire

Attention, comme dans Tetris, lorsque les puyos atteignent le haut de l’écran, c’est le Game Over.

Enfin, il y a aussi un mode battle online pour s’opposer à des joueurs nomades du monde entier. Tout ceci en plus du mode arcade historique de Puyo Puyo.

Pour les avoir : l’eShop

Pour conclure, Puyo Puyo et Space Harrier sont disponibles sur l’eShop dès maintenant au prix unitaire de 6,99 €. Et toutes les informations sont disponibles sur le site http://segaages.sega.com/.