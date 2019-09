Perfect World Publishing nous annonce la disponibilité en précommande de Torchlight II sur Switch. Ainsi ce grand classique du dungeon crawler, est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch en Europe et en Amérique du Nord. Découvrez la bande-annonce de Torchlight II sur consoles en suivant ce lien :

Retour sur un bon Dongeon-RPG

Retour sur la suite de Torchlight, le dungeon crawler et son système de familier. Alors quoi de plus dans la version console conserve ces fonctionnalités emblématiques tout en adaptant les commandes. Ainsi, une amélioration du système de ciblage et de l’interface pour répondre aux besoins des joueurs sur console par rapport au PC. Et les joueurs profitent également de l’ajout du système de succès et trophées à gagner au cours de leurs parties.

Ombre et lumière

Du coop à quatre et un familier spécial Switch

Torchlight II permet de jouer en coop à 4 : les joueurs pourront faire équipe avec leurs amis via une connexion internet sur les trois plateformes et également en local sur Nintendo Switch.

Clair obscur

Ainsi le eShop se dote de ce hack’n slash de Runic Games et pour toute précommande un familier à la Switch sera offert : Jappeur le gobelin. Mais ce n’est pas un familier seulement, car un autre familier inédit et exclusif a été révélé pour la Switch. Et c’est une licorne dodue et colorée qui accompagne les aventuriers dans leur aventure à travers les terres périlleuses de Vilderan.

Baston

Une sortie mondiale sur consoles

Pour conclure, la sortie mondiale du jeu est prévue pour le 3 septembre sur Switch, Xbox One et PS4 au prix de 19,99 €.

Hack n Slash

Retrouvez plus d’informations sur Torchlight2.com/fr