2K vient de dévoiler les têtes d’affiche de WWE 2K20 avec la championne féminine de RAW : Becky Lynch. Ainsi que la superstar de la WWE : Roman Reigns.

Entrer dans l’arène virtuelle WWE 2K20

Ainsi WWE 2K20 introduit plusieurs nouveautés et une prise en main facilitée, mais aussi une nouvelle histoire, avec le mode de jeu 2K Showcase: The Women’s Evolution permet aux joueurs de suivre la carrière des Four Horsewomen.

Avec Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair et Sasha Banks. La prise en main est facilitée pour permettre aux nouveaux joueurs de sauter plus facilement sur le ring tout en continuant à mettre au défi les vétérans du jeu.

Becky Lynch

Homme ou femme, votre choix

De plus, les joueurs de WWE 2K20 pourront prendre part à la compétition aussi bien avec une Superstar masculine que féminine dans le mode Ma CARRIÈRE et dans des matchs mixtes, tandis que les célèbres Tours WWE du dernier opus reviennent avec de nouveaux défis palpitants, y compris une Tour scénarisée centrée sur la carrière de Roman Reigns.

La parole à Becky Lynch

Ainsi Becky Lynch déclare à propos de son statut d’ambassadrice du jeu : “Dans ma carrière, j’ai dû constamment abattre des barrières et accomplir ce que personne d’autre n’avait fait auparavant. Être la toute première femme Superstar sur la couverture d’un jeu vidéo 2K WWE, ne fait pas exception à la règle”.

Smackdown

Le discours de Roman Reigns

Quant à lui, Roman Reigns ajoute : En tant que joueur, se retrouver sur la couverture de WWE 2K20 aux côtés de Becky Lynch “The Man” et rejoindre des légendes comme Dwayne “The Rock” Johnson et John Cena est un énorme évènement pour ma vie professionnelle et personnelle”.

Des contenus supplémentaires avec Originals

Enfin, le jeu introduit également un nouveau modèle : WWE 2K20 Originals, qui fournira une abondance de contenus supplémentaires dans Showcase 2K pour que les joueurs puissent continuer à l’explorer même après la sortie initiale du jeu.

De plus, chaque WWE 2K20 Originals présentera un nouveau monde jouable avec son propre thème. Plus de détails seront communiqués à ce sujet dans les prochains mois.

Édition Standard PS4

Une sortie pour cet automne

Pour terminer, la sortie mondiale est prévue pour le 22 octobre 2019 sur PS4, Xbox One et sur Windows. Et les joueurs ayant acheté l’édition Deluxe ou Collector recevront des bonus en jeu, y compris les Superstars jouables Chyna, Hulk Hogan, Mankind et The Rock, en plus de l’édition Standard du jeu.

Édition Deluxe

Znfin, vous pouvez également suivre les comptes Twitter et Instagram de 2K France et vous abonner à la chaine 2K France sur YouTube.