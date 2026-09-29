Ces deux jeux Steam sont gratuits jusqu’à ce soir. Foncez !

Comme régulièrement sur Steam, la plateforme met à disposition quelques jeux à télécharger gratuitement pour sa communauté pendant une courte durée. Mais cette fois, cette opération ne concerne pas des jeux gratuits à conserver définitivement. Il s’agit de deux offres Free Weekend, qui permettent d’accéder au jeu complet pendant une période limitée. Une fois la promotion terminée, il faudra acheter le titre pour continuer à y jouer.

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Squad

Développé par Offworld, Squad est un FPS qui oppose deux équipes pouvant compter jusqu’à 50 joueurs chacune. Les joueurs auront droit à des affrontements mêlant infanterie, véhicules, logistique et construction de positions défensives.

Ici, le nombre d’éliminations n’est pas le seul élément déterminant. Pour gagner la partie, vous devez communiquer entre vous, coordonner des escouades et gérer des ressources. Le jeu dispose notamment d’un système de communication vocale permettant d’échanger au niveau local, au sein d’une escouade ou avec les responsables de l’équipe.

Le contenu actuellement proposé comprend notamment 13 factions et 24 cartes, ainsi que différents types d’armes et de véhicules. Squad propose également son mode PvE Fireteam, ajouté avec la mise à jour 10.1, avec des missions jouables jusqu’à cinq joueurs en coopération.

Le Free Weekend s’arrête le 28 septembre à 18h heure de Paris. Le jeu bénéficie parallèlement d’une remise de 50 % sur Steam, avec un prix affiché de 16,99 euros.

Gas Station Simulator

À l’opposé de Squad, Gas Station Simulator propose une expérience en solo centrée sur la gestion et la rénovation. Développé par DRAGO entertainment, le jeu vous place aux commandes d’une station-service abandonnée située au milieu du désert. L’objectif est simple : remettre les lieux en état, accueillir les clients et transformer progressivement cette petite station en véritable activité commerciale.

Le gameplay ne se limite toutefois pas au ravitaillement des véhicules. Le joueur doit également gérer les stocks, effectuer des réparations, améliorer les infrastructures et développer de nouveaux services. Il est notamment possible d’ajouter un magasin, un atelier automobile, un entrepôt ou encore une station de lavage.

La gestion du personnel et des ressources vient ensuite compléter la boucle de gameplay. Plus la station se développe, plus les tâches à gérer se multiplient, obligeant à organiser les priorités et à investir les revenus dans de nouvelles améliorations.

Comme Squad, Gas Station Simulator est accessible gratuitement jusqu’au 28 septembre à 18h heure de Paris. Une fois la période passée, vous pouvez acheter le jeu avec une réduction de 55 %, soit à 8.77€.

Pour ceux qui hésitent encore, il reste quelques heures pour lancer le téléchargement. Foncez !