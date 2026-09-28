De l’eucalyptus au répulsif : Citriodiol® décroche le Diamond Sustainability Award 2026

Vous avez peut-être déjà croisé Citriodiol® sans le savoir, au dos d’un spray anti-moustiques. Cet actif répulsif d’origine végétale, fabriqué par le britannique Citrefine, vient de recevoir le Diamond Product Sustainability Award 2026. C’est le plus haut niveau de cette distinction internationale consacrée à la durabilité des produits.

Un prix qui juge la chaîne, pas l’étiquette

Les Sustainability Awards passent chaque produit au crible de plusieurs critères. Le jury regarde son impact environnemental, sa consommation de ressources et la façon dont il est produit et approvisionné. L’énergie, les déchets et la contribution à six objectifs de développement durable des Nations unies entrent aussi dans la note.

Selon Citrefine, le jury a surtout retenu son modèle de production circulaire, bien plus que la seule origine botanique. Au palmarès du niveau Diamond, l’ingrédient côtoie des noms connus comme YETI, Seedlip ou Tony’s Chocolonely. La marque, active depuis plus de 30 ans dans les répulsifs d’origine végétale, y voit la reconnaissance d’un travail de longue haleine.

Des arbres taillés, jamais abattus

Tout commence avec l’Eucalyptus citriodora, aussi appelé eucalyptus citronné. Pour obtenir son huile essentielle, on récolte uniquement les feuilles et les petites branches. Le tronc et les branches principales restent en place, et l’arbre continue de pousser.

Cette technique porte un nom : le taillis, ou coppicing en anglais. Elle permet de récolter le même arbre plusieurs fois, sans devoir replanter à chaque cycle. Pendant sa croissance, l’eucalyptus stocke par ailleurs du carbone, un bonus que la marque met naturellement en avant.

Rien ne se perd, même la vapeur

Les feuilles récoltées sont ensuite distillées à la vapeur pour en extraire l’huile. Les résidus végétaux de cette étape, appelés bagasse, ne partent pas à la benne. Ils servent de combustible à la chaudière qui alimente la distillation, et une partie retourne enrichir les sols.

L’eau n’est pas oubliée non plus. D’après Citrefine, un système de récupération permet de la réutiliser et de limiter les prélèvements d’eau neuve. L’huile obtenue est enfin transformée en Citriodiol® grâce à un procédé maison inspiré de la chimie verte. La marque affirme qu’il économise l’énergie et se passe de solvants ou d’agents de séparation ajoutés.

Dernier maillon de la chaîne : le devenir de l’ingrédient une fois dans la nature. Citrefine présente le Citriodiol® comme rapidement biodégradable, avec un faible risque de persistance dans l’environnement. Olivier Rochat, Business Developer Europe de l’entreprise, résume l’enjeu : « Le Diamond Sustainability Award vient reconnaître cette approche globale. »

Un label vert ne fait pas fuir les moustiques

Reste une nuance importante, qui mérite d’être posée clairement. Ce prix récompense une démarche environnementale, pas l’efficacité d’un répulsif en particulier. La protection réelle dépend de la formule finale, de sa concentration et de la façon dont vous l’appliquez.

Côté réglementation, l’actif est enregistré aux États-Unis, au Canada et en Australie, selon la marque. En Europe, son évaluation au titre du règlement sur les produits biocides est toujours en cours, avec une inscription attendue en 2029. Les règles d’usage varient aussi selon les pays, notamment pour les jeunes enfants : lisez toujours l’étiquette avant la première application.

Citrefine ne vend pas de spray au grand public : l’entreprise fournit l’ingrédient aux marques de répulsifs. Vous ne trouverez donc pas de flacon « Citriodiol » seul en pharmacie. Le nom apparaît en revanche dans la liste des composants de nombreux produits anti-moustiques et anti-tiques.

Selon la marque, il peut figurer sous plusieurs appellations. En Europe, on lit souvent « Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized ». Aux États-Unis, il est vendu sous le nom d’Oil of Lemon Eucalyptus, ou OLE. Sa molécule active porte enfin le nom de PMD, pour p-menthane-3,8-diol.

Crédit : Citrefine

Ce qu’il faut retenir

Le Diamond Sustainability Award 2026 distingue moins un produit miracle qu’une méthode de fabrication cohérente, de l’arbre au flacon. Récolte sans abattage, résidus transformés en énergie et eau recyclée forment un ensemble solide sur le papier. Ces engagements restent toutefois décrits par la marque elle-même, et l’évaluation européenne de l’actif n’est pas encore bouclée.

Pour vous, lecteur, l’intérêt est surtout pratique : ainsi, vous pouvez savoir reconnaître Citriodiol® sur une étiquette si vous cherchez un répulsif d’origine végétale. Toutefois, ce prix ne vous dispensera pas de comparer les formules et leurs durées de protection avant votre prochaine sortie en forêt.