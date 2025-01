Clair Obscur: Expedition 33, le JRPG à la française dévoile sa date de sortie

Quand la Belle Époque s’invite dans un JRPG, ça ne peut que donner un excellent jeu. Lors du Xbox Developer Direct, Sandfall Interactive dévoile enfin la date de sortie officielle de son jeu de rôle au tour par tour, Clair Obscur: Expedition 33. Le studio français a également donné des détails supplémentaires sur l’histoire et le gameplay du jeu à travers une nouvelle bande-annonce. Spoiler : si vous avez 33 ans, vous ne serez plus dans ce monde au moment où l’on écrit ces lignes…

Clair Obscur: Expedition 33 promet de faire revivre le RPG au tour par tour

Annoncé pour la première fois en juin 2024, Clair Obscur: Expedition 33 revient cette année lors du Developer Direct 2025 de Xbox. Il est l’un des quatre jeux présentés au cours de l’événement, aux côtés de Ninja Gaiden, South of Midnight et Doom : The Dark Ages. Et, outre sa date de sortie officielle, Sandfall Interactive a également présenté un gameplay plus approfondi du jeu et son histoire.

Clair Obscur: Expedition 33 se déroule donc pendant la Belle Époque française, à la fin du XIXe siècle. Dans la ville de Lumière, le sort de l’humanité repose sur la volonté de la Peintresse, une entité mystérieuse et divine. En effet, elle a le pouvoir de limiter l’espérance de vie de chacun en peignant un chiffre sur un monolithe dans le ciel. Et chaque année, tous ceux qui atteignent l’âge inscrit sur le rocher meurent. Sauf que ces dernières années, les chiffres ont diminué…

Face à ce fléau, l’humanité décide de riposter. Elle commence donc à envoyer une série d’expéditions, chacune ayant un seul objectif : tuer la Peintresse. Les joueurs incarnent les 4 membres de l’équipage de l’Expédition 33, nommée d’après le chiffre inscrit sur le monolithe. Tout en offrant une immersion dans un monde magnifique, le jeu propose un système de combat “réactif au tour par tour”. Ce dernier combinera des éléments d’attaque et de défense en temps réel, à l’image d’un Atelier Ryza. Une caméra cinématique ajoutera une touche d’action pendant les phases de combat.

S’inspirant des RPG classiques, Clair Obscur: Expedition 33 promet de faire revivre les combats au tour par tour des jeux d’antan. Et ceci, tout en exploitant la qualité graphique et narrative de l’ère moderne. Le jeu sortira le 24 avril prochain sur Xbox Series X|S, PS5, PC et Game Pass.