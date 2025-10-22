Claude Code est désormais disponible sur le web !

Bonne nouvelle pour les développeurs ! Le lundi 20 octobre 2025, Anthropic a lancé une application web pour « Claude Code », son assistant de codage IA. Autrement dit, les développeurs peuvent désormais créer et gérer plusieurs agents de codage IA à partir de leur navigateur.

Claude Code fait partie des outils de codage les plus populaires

Apparemment, Anthropic a pour but de faire évoluer Claude Code au-delà d’une interface en ligne de commande (CLI) accessible aux développeurs depuis un terminal. En effet, en proposant une version web de cet outil, Anthropic permet aux développeurs de développer davantage d’agents de codage dans de multiples environnements.

Il faut savoir que cet outil d’IA fait partie des outils de codage les plus populaires. Si GitHub Copilot de Microsoft dominait le marché autrefois, les entreprises comme OpenAI, Cursor et Google ont proposé leurs outils de codage IA performants, dont la plupart est disponible sur le web.

Pour ce qui est de Claude Code, cet outil de codage a beaucoup gagné en popularité depuis son lancement en mai. Actuellement, le produit représente plus de 500 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé de l’entreprise.

Anthropic intégrera Claude Code dans d’autres produits ultérieurement

Selon Cat Wu, responsable produit chez Anthropic, une grande partie du succès de Claude Code résulte des modèles d’IA de l’entreprise, que les développeurs ont particulièrement appréciés ces dernières années. Néanmoins, Mme Wu a aussi déclaré à TechCrunch qu’Anthropic continuera de placer son outil à davantage d’endroits.

Pour l’avenir, l’un de nos principaux objectifs est de garantir que la CLI soit la solution la plus intelligente et la plus personnalisable pour utiliser les agents de codage. Mais nous continuons à déployer Claude Code partout, l’aidant à répondre aux besoins des développeurs où qu’ils soient. Le web et le mobile constituent un grand pas dans cette direction, déclare-t-elle.

En termes de tarifs, Claude Code pour le web est disponible pour les abonnés à l’abonnement Pro d’Anthropic à 20 dollars par mois. Il est aussi disponible aux abonnements Max pour 100 dollars et 200 dollars par mois. Les utilisateurs Pro et Max peuvent accéder à Claude Code sur le web en se rendant sur « claude.ai » et en cliquant sur l’onglet « Code », ou via l’application Claude pour iOS.