Creality impressionne à l’IFA 2025 avec ses innovations marquantes

Creality a marqué les esprits lors de l’ouverture de l’IFA 2025 à Berlin. Ce géant de l’impression 3D a présenté des innovations majeures. Les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux produits, des expériences immersives et des solutions créatives récompensées. Voici un tour d’horizon de cette première participation très attendue.

Les innovations Creality présentées lors de l’IFA 2025 à Berlin

Au cœur du salon, Creality occupait le stand H20-167. La marque y dévoilait son écosystème complet dédié à la création 3D. On retrouvait non seulement les nouvelles imprimantes FDM performantes, mais aussi la gamme résine HALOT X1, idéale pour des modèles ultra-détaillés. Les visiteurs pouvaient aussi tester le scanner 3D Otter Lite pour la modélisation rapide et précise.

Dans les allées, l’ambiance était conviviale et interactive. Plusieurs animations permettaient d’essayer les produits et de gagner des goodies. Les stands de jeux et les expositions de créations imprimées en 3D offraient un moment de détente inspirant au public, attirant les curieux comme les professionnels.

Des produits primés qui révolutionnent l’impression 3D grand public

Le K2 Pro et le Hi Combo ont été les grandes vedettes. Ces appareils phares ont reçu un IFA Innovation Award, récompensant leurs avancées techniques. Le K2 Pro, déjà lauréat du Red Dot Award, apporte plus de précision, de rapidité et une expérience utilisateur pensée pour tous.

Hi Combo : imprimante d’entrée de gamme rapide et multifonctionnelle.

imprimante d’entrée de gamme rapide et multifonctionnelle. HALOT X1 : pour les pièces résine très détaillées.

pour les pièces résine très détaillées. Graveur laser Falcon T1 : premier modèle 5 en 1 au monde.

premier modèle 5 en 1 au monde. Falcon A1 Pro : grave jusqu’à 350 matériaux différents.

Creality propose aussi des solutions plus écologiques comme le SpacePi X4, idéal pour une utilisation durable.

La collection Nexbie : vers la chaussure imprimée en 3D

Creality ne se limite plus à la fabrication d’objets techniques. Avec ses chaussures Nexbie assemblées en une seule pièce grâce au TPU et à la technologie DLP, la marque révolutionne le secteur. Ces chaussures sont sans couture, respirantes et surtout recyclables, pour un confort maximal. Ce concept s’adapte à de nombreux usages au quotidien.

En résumé, Creality prouve qu’elle est un acteur majeur de l’impression 3D accessible à tous. Ses innovations techniques et sa vision écoresponsable séduisent autant les créatifs que les amateurs. L’expérience immersive proposée à l’IFA 2025 a montré que Creality continue de faire évoluer notre rapport à la technologie, en rendant la création et la personnalisation toujours plus simples et durables.

