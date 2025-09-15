PlayStation Plus Extra & Premium : 8 jeux ajoutés pour septembre 2025

Comme à son habitude chaque mois, Sony régale ses abonnés PS Plus de nouveaux jeux gratuits, et ce mois de septembre n’en fait pas exception. Dans quelques heures, 8 jeux apporteront donc un vent de fraîcheur au catalogue PlayStation Plus Extra et Premium. Cette fois, la firme bleue mise sur une sélection équilibrée mêlant blockbusters sportifs, JRPG tactiques, survival horror et classiques cultes. Voici un tour d’horizon complet de ce qui vous attend ce mois-ci.

Un catalogue éclectique pour le catalogue PlayStation Plus de septembre

Les abonnés PlayStation Plus ont droit à de nouveaux jeux chaque mois, avec une série de jeux gratuits offerts aux abonnés du Essential au début du mois. Vendredi dernier, Sony a officiellement mis à jour les nouveaux titres, exclusivement réservés aux niveaux Extra et Premium chaque milieu du mois.

La tête d’affiche de ce mois est WWE 2K25, dernière itération de la célèbre franchise de catch. Le titre continue d’affiner son gameplay et d’enrichir ses modes narratifs, notamment MyRISE et son récit scénarisé. Il sera disponible à la fois sur PS4 et PS5.

Les amateurs de stratégie trouveront également leur bonheur avec Persona 5 Tactica. Il s’agit d’un spin-off transposant l’univers des Phantom Thieves dans un jeu tactique au tour par tour. Si vous êtes fans de JRPG, les nouvelles histoires et mécaniques de combat stratégiques du jeu vous raviront à coup sûr.

Côté survie et frissons, Green Hell propose une immersion intense dans la jungle amazonienne Le jeu mise sur l’immersion, notamment avec une gestion réaliste de la faim, de la soif et des blessures. Dans un registre plus horrifique, Crow Country et Conscript sont également de la partie. Le premier évoque les survival horrors des années 90 dans un parc d’attractions abandonné, tandis que le second se déroule pendant la Première Guerre mondiale avec une esthétique pixel art.

Pour les amateurs d’expériences contemplatives, The Invincible propose une aventure narrative de science-fiction inspirée du roman culte de Stanisław Lem. Exploration, choix et multiples fins en font un titre parfait pour ceux qui aiment prendre leur temps.

Enfin, les abonnés Premium ont droit à un ajout de poids : Legacy of Kain: Defiance. Ce classique du début des années 2000 fait donc son grand retour, permettant de replonger dans une aventure culte mêlant action et narration sombre, parfait pour les nostalgiques.

A quand la sortie ?

Les 8 nouveaux jeux arrivent sur PlayStation Plus ce mardi 16 septembre. Ils rejoindront Psychonauts 2, Stardew Valley et Viewfinder, disponibles pour les abonnés PS Plus depuis le début du mois. Certains jeux quitteront également le service le même jour, dont Dragon’s Crown Pro, FIST: Forged in Shadow Torch, Odin Sphere: Leifthrasir, Pistol Whip, Road 96, The Plucky Squire et UFC 5.