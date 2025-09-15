Plongez dans la magie LEGO : créativité et joie au cœur des Champs-Élysées

Le Groupe LEGO s’apprête à transformer la capitale ! Le 21 septembre 2025, la célèbre marque de briques s’associe au Comité Champs-Élysées pour organiser un événement exceptionnel. Pendant une journée, la plus belle avenue du monde devient le terrain de jeu idéal pour toutes les générations. Préparez-vous à vivre une expérience inédite et placée sous le signe de la créativité !

Un tournoi géant sur les Champs-Élysées

Pour la première fois en France, le Grand Tournoi des Champs prendra place au cœur de Paris, à l’occasion des Journées du Patrimoine. De 14h à 17h, la mythique avenue, exceptionnellement piétonnisée, accueillera 256 équipes de trois ou quatre personnes. En famille ou entre amis, chaque équipe affrontera trois épreuves sur le thème des célèbres briques LEGO®. Créativité, rapidité et esprit d’équipe seront les ingrédients indispensables pour espérer se qualifier en finale.

Les huit meilleures équipes s’affronteront ensuite dans un défi monumental : réinterpréter l’Arc de Triomphe en LEGO ! L’équipe victorieuse décrochera un cadeau de rêve. Un voyage d’une semaine pour quatre personnes au Danemark, terre natale de la marque. Autant dire que la compétition promet d’être intense !

Des animations pour tous sur la plus belle avenue du monde

L’événement va bien au-delà du tournoi. Le public présent sur les Champs-Élysées pourra profiter librement d’une multitude d’activités dès 13h30. Au programme : une gigantesque aire de jeu créative ouverte à tous, une exposition de modèles géants, des ateliers de construction exclusifs, des initiations aux briques braille LEGO® et même des dioramas inédits réalisés par la communauté AFOLS (Adult Fans of LEGO). Des surprises jalonneront toute l’avenue pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Faustine Bollaert, animatrice connue pour sa bonne humeur, prêtera sa voix et son énergie à cet événement gratuit et ouvert à tous. Que vous soyez sélectionné pour le tournoi ou simple spectateur, vous êtes le bienvenu pour célébrer la créativité intergénérationnelle et le plaisir de jouer ensemble.

Vous rêvez de tenter l’aventure ? Inscrivez-vous avant le 10 septembre sur le site officiel LEGO et rejoignez une journée où l’imagination n’aura pas de limites. Cette initiative prouve que le jeu rassemble et inspire toutes les générations. Dites-nous si vous comptez relever le défi ou partagez l’annonce à vos amis : le 21 septembre, Paris devient la capitale mondiale de la brique !