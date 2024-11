DeepL Voice : une avancée majeure pour la communication

DeepL, leader de l’IA linguistique, a lancé DeepL Voice, une solution de traduction vocale innovante. Cet outil facilite la communication en temps réel, reliant les entreprises dans le monde entier.

lancement de DeepL Voice pour des réunions multilingues

DeepL Voice pour réunions transforme les échanges virtuels. Elle permet aux participants de s’exprimer dans leur langue maternelle. Les propos sont traduits instantanément et affichés sous forme de sous-titres. Ainsi, les réunions deviennent plus dynamiques et compréhensibles. Cette solution est idéale pour les équipes multiculturelles qui souhaitent améliorer leur collaboration.

DeepL Voice pour conversations face-à-face facilitées

DeepL Voice pour conversations rend les interactions en face-à-face plus accessibles. Disponible sur appareils mobiles, il garantit des traductions précises grâce à des sous-titres. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes de visualisation pour une lecture simple des traductions. Ce dispositif révolutionne la manière dont les gens communiquent en brisant les barrières linguistiques.

un aperçu de la technologie et de la sécurité de DeepL

DeepL a développé des outils technologiques fiables, soutenus par des modèles d’IA avancée. En effet, ces modèles intègrent divers accents et environnements. Par ailleurs, la sécurité demeure une priorité absolue pour assurer des échanges sereins. De nos jours, plus de 100 000 entreprises utilisent déjà ces services réputés pour leur précision. Enfin, DeepL continue d’ajouter de nouvelles langues pour élargir son offre.

DeepL Voice symbolise l’innovation et l’engagement de DeepL pour la communication. En effet, avec ses deux nouveaux produits, DeepL surpasse les attentes en termes de qualité et de sécurité. Par conséquent, cette avancée marque un tournant pour les entreprises. Désormais, ces dernières peuvent non seulement favoriser les échanges internationaux mais aussi optimiser leur productivité. Ainsi, DeepL continue de transformer l’avenir des interactions professionnelles.

Lisez notre dernier article tech : Test – Eziclean All-in-one Z10 Plus le robot aspirateur laveur du futur?