DeFi : croissance impressionnante des RWA et DEX selon Bybit

La DeFi évolue rapidement en 2025, portée par des innovations majeures. Selon un rapport publié par Bybit, plateforme reconnue de cryptomonnaies, les actifs du monde réel (RWA) et les plateformes d’échanges décentralisées (DEX) dominent désormais le secteur. Malgré un ralentissement global, de nouveaux moteurs émergent et attirent l’intérêt d’institutions et d’investisseurs avertis. Découvrons ces tendances qui redessinent le paysage de la finance décentralisée.

L’essor des actifs du monde réel dans l’écosystème DeFi

Les RWA gagnent en popularité grâce à leur capacité à relier la blockchain à l’économie réelle. Désormais, des plateformes comme Securitize ou Ondo Finance permettent d’accéder à des rendements basés sur de vrais actifs, comme les bons du Trésor américain. Ainsi, la DeFi s’ouvre à de nouveaux investisseurs habitués aux produits financiers classiques. Cette tendance marque une étape clé, faisant de la DeFi un pont solide entre cryptomonnaies et finance traditionnelle.

Les plateformes d’échange décentralisées face aux CEX

Les DEX bousculent les habitudes des investisseurs. Par exemple, Hyperliquid domine désormais les contrats à terme perpétuels avec un volume impressionnant. Les volumes échangés sur certaines plateformes décentralisées rivalisent avec ceux des plateformes centralisées (CEX). De plus, de nouveaux acteurs hybrides apparaissent, combinant la liquidité des CEX et la transparence de la DeFi. Cette combinaison séduit toujours plus de traders à la recherche d’efficacité et de sécurité.

L’adoption institutionnelle et l’évolution du marché DeFi

Les institutions jouent un rôle majeur dans l’évolution de la DeFi. Des mesures réglementaires récentes, comme le GENIUS Act, apportent de la clarté au secteur. Cela encourage les grandes entreprises à investir dans les prêts DeFi et la tokenisation d’actifs. De même, la généralisation des stablecoins facilite leur intégration au sein des circuits financiers. Malgré cela, certains secteurs, notamment les tokens liés à l’IA, peinent encore à attirer les liquidités espérées.

En conclusion, le rapport de Bybit montre que la DeFi change profondément. Les actifs du monde réel et les plateformes décentralisées deviennent les piliers d’un nouvel écosystème plus solide. Institutions et utilisateurs trouvent aujourd’hui de véritables cas d’usage, améliorant l’adoption du secteur. Pour l’avenir, la DeFi s’affirme comme une infrastructure clé, alliant la performance de la finance traditionnelle et la transparence de la blockchain.

