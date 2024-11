Delska inaugure un centre de données écologique exemplaire

Récemment, Delska a franchi une étape cruciale. En effet, ils ont célébré le bouquet final pour leur centre de données durable à Riga, en Lettonie. De plus, cette installation promet d’être une référence en construction écologique et en efficacité énergétique dans la région baltique. Découvrons donc les détails de ce projet novateur.

Delska inaugure un centre de données durable

Le 28 octobre, Delska a célébré la construction de son centre de données de 10 MW à Riga. En effet, cet édifice est l’un des 20 bâtiments certifiés LEED en Lettonie. De plus, il offre une gamme complète de solutions informatiques et de réseaux. Conçu pour la flexibilité, il peut s’étendre jusqu’à 30 MW. Par ailleurs, cette infrastructure est idéale pour répondre aux besoins des hyperscalers, de l’IA et de l’informatique de haute puissance.

Avantages écologiques et énergétiques du centre

Delska s’engage à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2030. Ainsi, le centre sera alimenté par énergie verte et recourra à des générateurs utilisant le diesel Neste MY. Un système de refroidissement Vindur® CoolW@ll économe accompagnera l’ensemble, assurant une efficacité énergétique inférieure à 1,3 de PUE. Ces innovations font du centre un modèle de durabilité énergétique.

Impacts économiques et technologiques en Lettonie

Le projet représente un investissement de 30 millions d’euros. De plus, il est considéré comme un moteur de croissance pour l’économie lettone. En effet, des figures politiques, comme Daiga Mierina, ont souligné son importance pour le secteur IT et sa compétitivité mondiale. Par ailleurs, la demande croissante pour les solutions de cloud et de transformation numérique rend ce centre essentiel.

En conclusion, le nouveau centre de données de Delska promet de transformer le paysage numérique de la région baltique. Avec son engagement pour le développement durable et ses plans d’expansion future, Delska établit une nouvelle norme pour l’innovation en Europe du Nord. Son prochain projet en Lituanie renforcera davantage cet écosystème technologique.

