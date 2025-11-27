DexHand021 Pro offre une avancée spectaculaire en robotique

La robotique évolue à grande vitesse. DexRobot dévoile la DexHand021 Pro, une main robotique qui ressemble à une vraie main humaine. Grâce à des innovations technologiques, elle promet une manipulation précise et rapide. Cet outil attire déjà l’attention lors de salons professionnels en Europe et en Amérique du Nord.

Une main robotique avancée pour une manipulation précise et sûre

DexHand021 Pro possède cinq doigts et une structure très proche de la main humaine. Avec ses 22 degrés de liberté (DoF), dont 18 sont actifs, elle offre des mouvements naturels et flexibles. Sa conception intègre un poignet et une main en un bloc, ce qui augmente la robustesse et la précision. De plus, elle supporte plus de 300 000 cycles, ce qui garantit sa longévité.

Les innovations techniques clés de la DexHand021 Pro

Cette main robotique se distingue par son système omnidiréctionnel à deux tendons. Il permet des mouvements précis dans toutes les directions et une grande force de préhension. Un centre de contrôle détecte les mouvements en temps réel grâce à :

Plus de 400 capteurs tactiles

20 capteurs de position articulaire

Une caméra palmaire de 5 mégapixels

Ainsi, la DexHand021 Pro s’adapte vite à son environnement. Ses algorithmes assurent une manipulation fine même dans des environnements complexes.

Applications industrielles grâce à la dextérité biomimétique

Cette technologie trouve de nombreuses applications. Elle est conçue pour l’industrie, la recherche et la robotique de service. Sa capacité à manipuler des objets délicats ou lourds en fait un atout pour plusieurs secteurs. La main s’accompagne d’outils logiciels open-source, ce qui facilite l’intégration et la personnalisation pour tous les utilisateurs.

En conclusion, la DexHand021 Pro marque une avancée majeure. Sa précision et son adaptabilité répondent aux besoins des industries d’aujourd’hui. DexRobot confirme ainsi sa place de leader dans la manipulation robotique dextre grâce à des innovations constantes et une approche ouverte.

