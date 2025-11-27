Fuite sur Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake : la date de sortie se précise !

Après des années de silence radio, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake refait parler de lui. Mais pas par Ubisoft : victime d’une fuite, la nouvelle version du jeu de 2003 a dévoilé par inadvertance sa date de sortie, et à priori, c’est pour le début de l’année 2026. Le Prince Dastan reviendra donc bien plus tôt qu’on ne le pensait…

Les détails croustillants nous viennent du média très fiable Insider Gaming. Lors de son dernier bilan financier, Ubisoft a confirmé que le titre arriverait avant le 31 mars 2026, inscrivant clairement le projet dans l’exercice fiscal 2025-2026. Une première confirmation rassurante pour un jeu que beaucoup craignaient abandonné.

Mais Insider Gaming va plus loin : selon ses sources internes, la sortie serait aujourd’hui ciblée pour la mi-janvier 2026. Il affirme également qu’Ubisoft préparerait une présentation majeure lors des Game Awards du 11 décembre 2025. Le remake, longtemps invisible, pourrait enfin se dévoiler avec un nouveau trailer accompagné de la date de sortie définitive.

Prince of Persia : Les Sables du Temps, un remake repensé de zéro

Si le titre a autant tardé, c’est parce que son développement a été totalement relancé. Insider Gaming confirme que le jeu a été refait intégralement “from the ground up” par Ubisoft Montréal. Prince of Persia : Les Sables du Temps aurait donc bénéficié de nouveaux graphismes, d’animations revues et un gameplay modernisé. En bref, Ubisoft a reconstruit le jeu dans son entièreté pour offrir un remake digne du classique de 2003.

Autre changement notable : le Prince sera doublé par un acteur d’origine perse. Yuri Lowenthal, voix historique du héros, ne rempile donc pas cette fois.

Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, en attendant l’annonce officielle de la part d’Ubisoft. Si la rumeur se confirme, nous aurons de quoi nous mettre sous la dent le 11 décembre prochain.