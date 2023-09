Dîtes adieu à la vue HTML de base de Gmail en 2024

Gmail n’affichera plus la vue HTML de base de son service de messagerie dès janvier 2024, selon The Verge. De ce fait, seule subsistera la version « Standard », avec son affichage plus moderne. Ce changement a été annoncé le 19 septembre dans un article d’assistance de Google.

La plupart des utilisateurs de Gmail utilisent la vue Standard sur leur PC. Néanmoins, la version HTML offrait aux utilisateurs plusieurs avantages. En effet, elle se charge plus rapidement que la version Standard. De plus, la version HTML est accessible sur les machines obsolètes et les connexions très lentes ou faibles. Même avec une connexion 3G, il est possible de l’afficher.

Gmail ne veut garder que la version moderne de sa messagerie

Un porte-parole de Google a déclaré que « les vues HTML de base de Gmail ont été remplacées par leurs successeurs modernes il y a plus de 10 ans et n’incluent pas toutes les fonctionnalités ». En effet, la version HTML n’offre pas beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, elle ne comporte pas de chat, de correcteur orthographique et ne permet pas d’ajouter ou d’importer des contacts. Elle ne dispose pas non plus de raccourcis clavier spéciaux.

Pour information, l’annonce de la suppression de la version HTML de Gmail fait suite à une succession d’éliminations de plusieurs produits, services et fonctionnalités. Pour rappel, Google vient de supprimer son programme de mise à niveau de téléphone Pixel Pass, ainsi que Google Currents et Nest Secure.