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DJ Spotify arrive en France : une expérience musicale réjouissante et personnalisée

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 11 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
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Spotify continue d’innover pour personnaliser l’expérience musicale de ses utilisateurs. Après avoir conquis des millions d’adeptes à l’étranger, le fameux DJ personnalisé débarque enfin en France. Cette fonctionnalité promet une découverte musicale sur mesure, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’expertise des éditeurs de la plateforme.

Un guide musical vraiment personnel

Depuis son lancement en 2023, le DJ de Spotify ravit déjà plus de 60 marchés dans le monde. Sa recette ? Il assemble une sélection adaptée à chaque auditeur, pioche dans toute la bibliothèque et propose même des commentaires originaux sur vos morceaux préférés ou sur des nouveautés à découvrir. Résultat : les utilisateurs Premium, seuls à pouvoir tester l’outil, ont généré près de 85 milliards d’écoutes grâce à lui. Impressionnant !

Cette semaine marque un tournant. Spotify annonce que le DJ s’adapte désormais à 4 nouvelles langues : le français, l’allemand, l’italien et le portugais. Les abonnés Premium français peuvent donc profiter d’un DJ qui comprend et parle leur langue. Cette extension ne concerne pas que la France, mais également des pays comme l’Autriche, le Brésil, l’Allemagne, l’Italie, Israël, le Portugal, la Corée du Sud ou la Suisse. Au total, plus de 75 marchés accèdent à cette nouvelle version multilingue.

Comment activer le DJ sur Spotify ?

L’accès à ce nouveau compagnon musical se révèle d’une grande simplicité. Pour activer la fonctionnalité, il suffit de taper « DJ » dans la barre de recherche Spotify. Un clic suffit alors pour débuter une session. Les adeptes de la commande vocale ou textuelle peuvent lancer leur DJ en maintenant le bouton dédié, situé en bas à droite de l’application. Quelques secondes plus tard, la playlist personnalisée démarre, et le DJ vous guide à travers morceaux, anecdotes et recommandations.

Grâce à cette nouveauté, Spotify confirme son statut de pionnier dans la personnalisation de l’écoute musicale. Prêts à tester le DJ en français et à explorer de nouveaux horizons musicaux, à votre rythme ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez vos premières impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 11 mai 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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