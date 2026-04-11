DXC Assure applications : un boost positif pour l’assurance moderne

La transformation numérique des assureurs s’accélère grâce à DXC Assure applications. Ces nouvelles solutions intelligentes offrent des gains rapides pour le secteur de l’assurance. Grâce à l’intelligence artificielle, elles modernisent le métier sans perturber les systèmes historiques. Voici comment DXC bouleverse la donne.

Les applications DXC Assure : une révolution pour les assureurs

Les applications intelligentes Assure créées par DXC modernisent la gestion des assurances. Ces solutions modulaires, conçues avec l’IA et ServiceNow, répondent à un besoin immédiat : garantir une évolution flexible et rapide des processus. Trois nouvelles applications sont à l’honneur : Claims Assistant gère les sinistres, Engagement Assistant optimise la relation client, Underwriter Assistant facilite la souscription. Avec ces outils, DXC aide les assureurs à simplifier les tâches et améliorer l’expérience client.

L’intelligence artificielle joue un rôle clé dans cette évolution. Les applications Assure automatisent de nombreuses étapes, ce qui réduit de 30 à 40 % les tâches manuelles. De plus, le temps de traitement des dossiers diminue d’environ 30 %. Plusieurs innovations se distinguent :

Claims Assistant fluidifie la gestion des sinistres, réduisant les délais pour les assurés.

fluidifie la gestion des sinistres, réduisant les délais pour les assurés. Engagement Assistant centralise la relation client sur tous les canaux, voix et digital.

centralise la relation client sur tous les canaux, voix et digital. Underwriter Assistant simplifie l’analyse des dossiers et les prises de décision.

Grâce à l’IA, les assureurs gagnent en efficacité tout en maintenant une conformité stricte.

Les bénéfices mesurables des solutions intelligentes DXC Assure

Les résultats sont rapidement visibles pour les entreprises. D’après DXC, les premiers bénéfices apparaissent en 12 semaines ou moins :

Moins de processus manuels : + 30 à 40 % de productivité. Des cycles de traitement plus courts et des clients satisfaits. Modernisation progressive sans déstabiliser les systèmes existants. Un environnement d’innovation où de futures applications naissent grâce à la collaboration.

Après l’adoption de ces applications, les assureurs constatent un retour sur investissement rapide.

En résumé, DXC Assure applications marquent une avancée majeure pour la transformation digitale des assureurs. Les résultats sont concrets : productivité accrue, expérience client améliorée, déploiement rapide. L’innovation collaborative de DXC offre une modernisation sereine, adaptée aux besoins actuels du secteur. Pour les assureurs, il est temps de saisir cette opportunité et accélérer leur mutation numérique.

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