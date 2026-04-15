EcoHash propulse le calcul IA avec une solution innovante et puissante

Le secteur du calcul haute performance connaît une croissance rapide avec l’essor de l’intelligence artificielle. C’est dans ce contexte qu’EcoHash, filiale de Cango Inc., fait ses débuts commerciaux. La société propose une nouvelle plateforme pensée pour répondre aux besoins des développeurs d’IA et des spécialistes du calcul intensif. Découvrons en détail ce lancement ambitieux.

EcoHash : un nouveau portail dédié au calcul IA haute performance

Le nouveau site EcoHash accélère l’accès aux solutions de calcul à haute performance (HPC). Grâce à lui, les acteurs de l’IA trouvent une interface claire, à faible latence, qui centralise l’offre de la filiale. La plateforme vise deux publics clés :

Les développeurs d’IA à la recherche d’une informatique puissante

Les opérateurs désirant diversifier leur infrastructure énergétique

L’objectif : offrir des modules de calcul prêts à l’emploi et une expérience fluide.

Une réponse innovante face à la demande énergétique croissante

Selon Goldman Sachs Research, la demande en énergie des centres de données devrait bientôt dépasser l’offre. Cet écart, estimé à 400 TWh d’ici 2030, inquiète le secteur. EcoHash se distingue en s’appuyant sur le réseau mondial de Cango pour proposer une solution modulable et efficace.

Déploiement de modules standardisés

Plateforme exclusive EcoLink pour gérer le calcul élastique

Capacité à adapter l’offre selon les besoins en temps réel

Les clients bénéficient ainsi d’une puissance de calcul flexible, sécurisée, et adaptée à l’évolution rapide de l’IA.

Cango s’appuie sur la Géorgie pour valider ses modules EcoHash

Cango investit dans son site de minage en Géorgie afin d’illustrer concrètement l’efficacité des solutions EcoHash. Cette installation de 50 MW sert de terrain d’expérimentation pour tester différentes configurations thermiques et énergétiques. Grâce à ces modèles réels, Cango peut valider la rentabilité et la solidité de ses modules, tout en invitant ses partenaires à rejoindre le réseau EcoHash.

Cette approche veut créer un réseau énergétique mondial pour l’IA, prêt à affronter les défis futurs de la technologie.

En résumé, EcoHash s’impose déjà comme un acteur clé du calcul à haute performance pour l’intelligence artificielle. Sa plateforme, soutenue par l’infrastructure solide de Cango, répond à la fois aux besoins croissants en énergie et aux exigences de performance. Les perspectives d’évolution sont enthousiasmantes pour l’ensemble du secteur. Pour rester compétitif, suivre l’exemple d’EcoHash devient un passage obligé.

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