Elon Musk s’offre APR Energy pour alimenter les serveurs géants de xAI

Le milliardaire américain Elon Musk vient d’ajouter une nouvelle corde industrielle à son arc. En effet, l’entrepreneur s’est discrètement offert un acteur majeur du secteur des énergies fossiles. Apparemment, ce rachat vise principalement à sécuriser les besoins électriques titanesques de ses infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Un rachat massif estimé à un milliard de dollars

L’opération financière s’est déroulée dans le plus grand secret durant le mois de mai dernier. Elon Musk a ainsi racheté l’entreprise APR Energy, une entité spécialisée dans la construction et le déploiement de turbines mobiles alimentées au gaz et au diesel. Ces équipements spécifiques présentent l’avantage d’être directement montés sur des remorques routières. Cette caractéristique facilite grandement leur transport ainsi que leur installation rapide sur site.

Aucune des deux parties n’a souhaité faire de déclaration publique au moment de la transaction. L’information a finalement été révélée par le média spécialisé Electrek, après la découverte de récents documents réglementaires officiels. Selon les estimations de ces experts, le montant global de cette acquisition avoisinerait le milliard de dollars.

L’intelligence artificielle au cœur des besoins énergétiques

Cette acquisition industrielle cible un objectif très précis. Les immenses centres de données de xAI, la start-up d’intelligence artificielle d’Elon Musk, exigent des quantités massives d’électricité pour fonctionner de manière continue. Le déploiement de modèles de traitement linguistique avancés réclame une puissance de calcul colossale, et donc une source d’alimentation fiable.

Les générateurs mobiles d’APR Energy s’imposent alors comme une réponse immédiate à ce besoin crucial. Cette solution technique permet notamment de contourner les délais parfois extrêmement longs de raccordement aux réseaux électriques publics traditionnels.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie d’expansion globale d’Elon Musk. En parallèle de ses avancées dans les infrastructures physiques et énergétiques, l’homme d’affaires continue de transformer le paysage de la Fintech. On l’observe notamment avec X Money et le lancement de sa propre banque sur le réseau X.

Des tensions environnementales sous haute surveillance judiciaire

Cette stratégie énergétique agressive ne se fait pas sans heurts. L’entreprise xAI fait actuellement face à des poursuites judiciaires importantes dans l’État du Mississippi. Des associations locales accusent le centre de données de Southaven de violer délibérément la loi américaine sur la pureté de l’air (Clean Air Act) en raison de l’utilisation intensive de ces turbines mobiles.

Malgré cette action en justice, le nombre de turbines à gaz en activité sur le site de Southaven a continué de progresser de manière significative. Dans un rebondissement surprenant, le ministère de la Justice américain tente actuellement de faire rejeter cette plainte environnementale. Les autorités fédérales justifient cette démarche par le fait que l’armée américaine s’appuie directement sur les capacités de l’intelligence artificielle Grok, développée par xAI, pour mener à bien certaines de ses opérations stratégiques.

Elon Musk a changé d’avis au sujet de la transition énergétique

Cet investissement massif dans les infrastructures de combustibles fossiles marque un virage à 180 degrés pour le patron de Tesla. Il y a une décennie, Elon Musk tenait des discours particulièrement virulents à l’encontre du charbon, du pétrole et du gaz. Il n’hésitait pas à qualifier l’utilisation prolongée des énergies fossiles d’expérience la plus stupide de l’histoire humaine.

Aujourd’hui, la réalité opérationnelle semble avoir supplanté ses anciens idéaux écologiques. En plus du rachat d’APR Energy, les entreprises d’Elon Musk envisagent désormais activement la construction d’un gazoduc de gaz naturel dans l’État du Texas afin d’alimenter directement ses futurs projets d’envergure.