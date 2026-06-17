On imagine encore l’expansion internationale comme un escalier : on lève des fonds, puis on lance le produit, enfin on s’installe. À Beyond Expo, à Macao, j’ai compris que ce temps est révolu. Les fondateurs qui percent en 2026 poussent trois portes en même temps : la foule, le capital et l’institution. Pendant quatre jours, j’ai interrogé ceux qui tiennent ces portes, d’un patron de fonds mondial à la chambre de commerce française en Chine. Voici leur mode d’emploi pour franchir la frontière sans se casser le nez.

Porte 1 : valider par la foule

La première porte, c’est la foule. Avant de dépenser un euro en marketing, un fondateur peut mesurer sa demande réelle via le financement participatif. Cheryl Tang, qui pilote Indiegogo pour les produits venus de Chine, le voit comme un radar : les pays qui pré-commandent le plus désignent où lancer en priorité. Plutôt que de parier sur un marché, on le laisse se révéler.

C’est là qu’entre l’influence. Tang demande à ses créateurs d’aligner des avis de KOL et de KOC avant même le lancement, pour installer la confiance. Les premiers acheteurs, eux, ne s’arrêtent pas à l’achat : bien suivis, ils deviennent des ambassadeurs qui transforment dix ventes en cent. Le funnel ne démarre pas à la publicité, il démarre dans la communauté.

Une porte d’entrée n’est pas une baguette magique. Le bon produit pour Shanghai n’est pas le bon pour Lyon, et traduire ne suffit jamais à localiser, comme je le détaille dans mon analyse sur les entreprises françaises en Chine. La mécanique du crowdfunding asiatique, je l’ai aussi racontée dans mon carnet de Beyond Expo. Ici, retenez l’essentiel : la foule valide, à condition de l’écouter marché par marché.

Sans avis d’influenceurs en amont, une campagne ne décolle pas. Cheryl Tang, Indiegogo

Porte 2 : valider par le capital

La deuxième porte, c’est l’argent, et elle s’ouvre plus tôt qu’on ne croit. Magnus Grimeland dirige Antler, un fonds qui parie sur des fondateurs avant même qu’ils aient un produit fini. Sa philosophie tient en une ligne : on investit dans des gens, pas dans des idées. Si l’équipe est exceptionnelle et le modèle encore bancal, il signe. L’inverse, jamais.

Concrètement, il traque trois signaux. Un pic, d’abord : un domaine où le fondateur écrase presque tout le monde. Du moteur ensuite, de l’ambition brute couplée à la capacité d’exécuter, pas juste de la passion qui parle. Et du vécu, enfin : la preuve d’avoir déjà tenté quelque chose de dur et encaissé. Voilà le dossier qu’un Européen doit présenter pour entrer dans le jeu asiatique.

Son exemple favori : le fondateur d’Airalo, repéré alors qu’il vendait des cartes SIM à des marins, un métier que les applis gratuites étaient en train de tuer. Antler l’héberge, il parie que l’eSIM passera de 2 à 100 % des téléphones, et enterre la carte SIM pour de vrai le jour de sa démo. C’est aujourd’hui le plus gros vendeur d’eSIM au monde. Sur les raisons de cette pluie de capitaux en Asie, j’ai planté le décor dans mon carnet de Beyond Expo. Ici, ce qui compte, c’est ce que le fondateur a dans le ventre.

On parie sur les gens qui construisent le futur, pas sur des prédictions. Magnus Grimeland, Antler

Porte 3 : valider par l’institution

La troisième porte est la moins sexy, et pourtant. À l’ère du tout-à-distance, on croit pouvoir s’implanter depuis un écran. Fabien Pacory, vice-président de la chambre de commerce française en Chine, voit l’inverse tous les jours. Un canal institutionnel reste le moyen le plus rapide d’éviter les pièges qu’un nouveau venu ne repère pas. Conformité, mises en relation, bureaux, recrutement local : la chambre fait gagner des mois.

Car la vraie monnaie, sur place, c’est l’ancrage. Une équipe locale, un partenaire crédible et une gouvernance claire valent mieux que la meilleure technologie. Sans cet ancrage, prévient Pacory, on reste un simple « fournisseur de boîtes noires » que personne ne défend. Les erreurs classiques des entreprises françaises, je les ai détaillées dans mon analyse Focus France. La plupart se règlent en s’appuyant sur le bon relais.

Et la porte s’ouvre dans les deux sens. De plus en plus de marques chinoises veulent entrer en Europe sans passer par une agence, et cherchent elles aussi des relais de confiance. Pour un acteur français, c’est une place à prendre : devenir ce pont plutôt que de le subir. L’institution n’est pas un reliquat du passé, c’est un raccourci.

Sans ancrage local crédible, on reste un fournisseur de boîtes noires que personne ne défend. Fabien Pacory, CCIFC

Contrepoint : trois portes, et quand même beaucoup d’échecs

Pousser les trois portes ne garantit rien, et c’est un investisseur chinois qui le dit le plus crûment. Liang Mingjun, d’ATM Capital, a vu défiler près de mille entreprises parties tenter l’Asie du Sud-Est depuis 2017. Son verdict : la grande majorité a échoué ou survit à peine. Ce qui sépare les survivants ? Une localisation profonde, des équipes et des usines sur place, et la patience d’encaisser les premières pertes.

L’autre piège est plus récent. Pour Ding Hao, du fonds de Bosch, on n’exporte plus un produit, mais toute une chaîne : la science, la supply chain, parfois l’usine. Traverser la frontière en 2026, c’est donc affronter d’un coup la conformité locale, les normes ESG et les tensions géopolitiques. Les trois portes ouvrent le marché, elles ne dispensent pas du travail le plus dur.

Mille entreprises sont parties en Asie du Sud-Est, neuf sur dix ont échoué. Liang Mingjun, ATM Capital

Conclusion : pousser les trois portes en même temps

Le fondateur malin de 2026 ne fait plus la queue à une porte après l’autre. Il teste sa demande sur la foule, séduit le capital sur sa personnalité et s’ancre via une institution, le tout en parallèle. Aucune des trois ne suffit seule. Ensemble, elles transforment un pari en stratégie.

La vraie leçon de mes quatre jours à Beyond Expo, à Macao : entrer sur le marché asiatique n’est plus une ligne droite, c’est une manœuvre à trois mains. Beaucoup échoueront, les chiffres le rappellent. Mais ceux qui pousseront les trois portes ensemble, en écoutant chaque marché, prendront une longueur d’avance. On se donne rendez-vous à la prochaine édition de Beyond Expo pour voir qui aura franchi la frontière.