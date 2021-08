Facebook : des paramètres plus clairs, mais des options de confidentialité plus cachées

Bonne nouvelle, les paramètres de l’application Facebook pour smartphone Android et iOS viennent de profiter d’un tout nouvel affichage. Petit bémol, la confidentialité en prend un coup avec des options parsemées aux quatre coins de six nouvelles catégories.

Des paramètres revisités

Le mercredi 4 août 2021, Facebook s’est fendu d’un billet de blog afin de dévoiler sa version revisitée de la section dédiée aux paramètres de son application mobile. Le groupe de Mark Zuckerberg expliquait ainsi avoir regroupé les réglages dans six catégories : compte, préférences, audience et visibilité, autorisations, vos informations et standard de la communauté.

À travers cette initiative, la plateforme souhaite rendre accès aux paramètres de façon plus intuitive. Facebook explique notamment avoir réduit le nombre de catégories au maximum tout en les renommant afin « qu’elles correspondent davantage aux modèles mentaux des utilisateurs ». On remarque aussi que les détails en dessous des catégories ont disparu afin d’offrir plus de clarté aux différents paramètres.

Mais des options de confidentialités bien cachées

À travers ce nouvel affichage des réglages, Facebook vient tout de même mettre des bâtons dans les roues aux personnes souhaitant gérer leurs paramètres de confidentialité. Auparavant, une catégorie prenait cette dénomination et permettait de modifier l’ensemble des options de confidentialité sur la plateforme. Maintenant, ces réglages sont dispersés à travers les six nouvelles catégories introduites via cette mise à jour des paramètres.

La question est désormais de savoir si les changements apportés par Facebook permettront réellement aux utilisateurs d’accéder de façon intuitive aux différents paramètres de confidentialité ou si la plateforme a décidé par elle-même de cacher ces options aux quatre coins des nouvelles catégories.

Sachez que ce nouvel affichage des paramètres de l’application mobile de Facebook est en cours de déploiement sur iOS et Android dans le monde entier. Il devrait ainsi être disponible très prochainement pour l’ensemble des utilisateurs.

