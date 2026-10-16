FIX 2026 à Daegu : l’IA sort des laboratoires et s’invite au quotidien

Du 21 au 24 octobre 2026, le Future Innovation Tech Expo (FIX 2026) ouvre ses portes à l’EXCO de Daegu, en Corée du Sud. Pour sa troisième édition, le salon réunit 588 exposants, contre 500 l’an dernier. Mobilité, robotique, numérique et startups s’y partagent les allées.

Le thème de l’année tient en une phrase : « L’IA, au-delà de la technologie, dans le quotidien ». Il ne s’agit plus de promettre l’avenir, mais de le montrer en fonctionnement. Le salon s’ouvre aussi davantage à l’international, avec 28 % d’exposants étrangers, contre 17 % en 2025.

Les taxis volants descendent sur le parking

Le volet mobilité, baptisé DIFA, réunit les équipementiers de la région et des noms bien connus. Hyundai Motor Company y présente ses travaux sur la conduite autonome, avec ATRIA AI et Pleos. Mercedes-Benz, Zeekr, BYD et Volocopter sont également de la partie.

La logistique autonome occupe une bonne place. RideFlux et Mars Auto exposent des remorques de camion autonomes, testées dans le cadre d’un programme de la ville de Daegu. Le chinois Neolix dévoile de son côté ses robots de livraison N3 et N6, de petites camionnettes sans conducteur.

Les visiteurs ne se contentent pas de regarder. Une zone dédiée permet de monter à bord du VoloCity, le taxi aérien électrique de Volocopter, de piloter en réalité virtuelle ou de guider des drones. Des essais de voitures électriques Mercedes-Benz et BYD complètent le programme, de quoi rassurer ceux qui préfèrent garder les roues au sol.

Les robots quittent l’usine pour servir des glaces

Côté robotique, sur le salon ROBEX, les deux poids lourds coréens HD Hyundai Robotics et Doosan Robotics font leur arrivée. Le premier montre son robot collaboratif HDC35-18 manipulant des pneus sur une ligne de production. Le second expose cinq solutions, dont Scan&Go, distinguée au CES par un Best of Innovation Award.

La partie la plus parlante pour le grand public reste ailleurs. Younghyun Robotics fait préparer des glaces et du café filtre par des bras robotisés, en direct. L’agence coréenne de la robotique aligne quatre humanoïdes : l’un sert du pop-corn, un autre fait de la magie, les deux derniers trient des objets et reconnaissent les gestes.

Parmi les humanoïdes, Alice 5 d’AeiROBOT attire l’attention. Haut de 1,70 m pour 50 kg, ce robot bipède peut marcher en portant des charges lourdes et déséquilibrées. Ses mains s’échangent selon la tâche, de l’usine à l’assemblage de précision.

L’IA, avec la notice des dangers fournie

Le volet numérique, ITCE, accueille Megazone Cloud et OnePredict, spécialiste de l’IA industrielle. Il fait aussi venir 19 entreprises d’IA de la province chinoise du Zhejiang et 30 sociétés d’Asie du Sud-Est. Une supérette sans personnel tenue par des robots, PnGO, y montre une application très concrète.

L’opérateur KT installe sa KT AI Station, un espace mobile d’expérimentation de l’IA. Détail intéressant, une partie est consacrée aux deepfakes et aux fausses informations. Pour une fois, un salon technologique présente les risques de l’IA à côté de ses prouesses, et c’est plutôt sain.

31 lauréats, et quelques idées qui méritent le détour

Avant l’ouverture, la ville de Daegu a dévoilé les 31 lauréats des FIX 2026 Innovation Awards, choisis parmi 209 candidatures. Neuf reçoivent la distinction la plus haute. La remise des prix aura lieu le jeudi 22 octobre. Le site avait d’ailleurs présenté trois lauréats de l’édition précédente.

Côté mobilité, SWM est récompensé pour son robotaxi circulant dans le quartier de Gangnam, à Séoul, sans trajet fixe. Il repose sur une plateforme de calcul de 2 000 TOPS, l’AP-700. Côté serveurs, CENS refroidit les composants d’IA en les aspergeant d’un liquide non conducteur. Selon l’entreprise, il s’agit d’une première commerciale mondiale.

D’autres projets parlent à tout le monde. StealCut Protect promet de protéger les photos de visage contre les deepfakes. PICKY, de Beyond Robotics, récolte fruits et légumes de façon autonome. Le robot ZEROS, de 3DT Solution, combat les incendies au plus près des flammes.

Un salon d’affaires autant qu’une vitrine

Le FIX reste avant tout un rendez-vous professionnel. Une conférence de trois jours réunit 60 experts de 17 pays, dont Francesco Ferro, PDG du spécialiste des humanoïdes PAL Robotics. Les rendez-vous d’export s’étendent sur deux jours. Une cinquantaine de grands groupes coréens, dont Samsung SDI et SK Hynix, rencontrent aussi des PME locales.

Côté startups, l’espace PNP Korea Expo accueille 91 partenaires de 12 pays, dont le français Thales. Le maire de Daegu, Kyung-ho Choo, affiche clairement l’ambition : faire de sa ville une plaque tournante des industries du futur.

Loin des rayons français, pas si loin du quotidien

Ce salon a de quoi faire envie, mais il faut garder la tête froide. Les chiffres et les performances cités sont ceux annoncés par les organisateurs et les entreprises. Une bonne partie des produits exposés reste destinée aux usines et aux entreprises. Aucun prix ni aucune date de sortie en France ne sont évoqués.

Il serait pourtant dommage de le regarder de trop haut. Les robotaxis, les robots de service et les outils anti-deepfake présentés à Daegu dessinent les usages de demain. L’entrée est gratuite sur préinscription en ligne jusqu’au 20 octobre à 17 h, heure locale, pour qui passerait par la Corée du Sud.