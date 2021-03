Forfait mobile 200 Go à 9,99 €/mois : la meilleure offre du moment !

Aujourd’hui, un forfait avec une grosse enveloppe de données mobiles ne signifie pas forcément un prix exorbitant. La preuve, Cdiscount propose en ce moment un forfait mobile avec 200 Go en 4G en France métropolitaine pour un prix de seulement 9,99 euros par mois.

200 Go à moins de 10 euros, la bonne affaire des forfaits mobiles

Les opérateurs mobiles virtuels continuent de proposer des forfaits mobiles sans engagement avec un rapport data/prix imbattable. Durant une semaine, Cdiscount s’adresse ainsi aux consommateurs ayant besoin de beaucoup de données mobiles.

Une enveloppe de 200 Go de data est ainsi présente dans ce forfait mobile. Une quantité qui saura ravir vos besoins en internet durant tout un mois. Il est idéal pour les consommateurs de contenus vidéos (YouTube, Netflix, Twitch…) ainsi que les personnes ayant besoin de partager leur connexion. Si vous allez à l’étranger (EU + DOM), 5 Go de data en 4G seront disponibles. Pour finir, appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger vers un téléphone français.

Le prix de ce forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile est affiché à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99 euros par mois. Ne prenez pas trop votre temps pour sauter sur la bonne affaire ! En effet, la souscription à cette offre n’est possible que jusqu’au 1er avril 2021 !

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.