Forfait mobile 30 Go : une offre abordable à moins de 3 euros

Publicité

Avant les fêtes de fin d’année, faites baisser le prix de vos factures ! Voici la meilleure offre du moment, un forfait mobile 30 Go à moins de 3 euros.

Une offre à prix abordable à ne pas manquer !

Après son offre 60 Go à prix cassé, Cdiscount mobile enchaine avec le retour d’un forfait mobile sans engagement des plus abordables. L’opérateur virtuel table en effet sur 30 Go de données mobiles pour un prix de 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Faisons ensemble un tour de cette bonne affaire !

Le forfait mobile 30 Go Cdiscount

Comme dit précédemment, ce forfait mobile s’équipe d’une quantité de data de 30 Go en 4G. Cette enveloppe de données pourra amplement servir aux gens surfant généralement sur les réseaux sociaux, faisant de la navigation web régulièrement ou écoutant de la musique. Attention toutefois à la consommation de contenu vidéo en streaming, vos Go risquent de s’envoler très rapidement. Si vous partez en voyage, 10 Go de données mobiles seront disponibles par mois en Europe et dans les DOM.

Côté communication, le forfait dispose des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne et les DOM vers un numéro français. Finissons avec le prix, l’offre est proposée sans engagement à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Après cette période, la facture passera à 12,99 euros par mois.

Publicité

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

L’avantage avec Cdiscount mobile, c’est que l’opérateur peut vous fournir le réseau Orange, SFR ou Bouygues Telecom (en fonction de la qualité de votre réseau près de votre domicile). Pour cela, l’entreprise utilise les bandes passantes attribuées à NRJ Mobile.