Un forfait mobile 60 Go n’a jamais été aussi attractif !

L’heure de changer d’offre mobile est arrivée ! Cdiscount vient en effet de lancer son forfait mobile 60 Go pour un prix des plus attractifs : 4,99 euros par mois. Attention, cette série limitée finit aujourd’hui !

60 Go dans un forfait mobile à moins de 5 euros

Pendant que des opérateurs comme RED by SFR jouent timidement les promotions sur leur forfait 80 Go, Cdiscount mobile a décidé de jouer le tout pour le tout. L’opérateur a en effet en ce moment deux séries limitées excréments accessibles : un forfait mobile 60 Go et un 100 Go (plus de détails ici). Découvrez avec nous aujourd’hui l’offre 60 Go proposée au prix de 4,99 euros par mois pendant six mois.

Comme son nom l’indique, le forfait mobile dispose d’une capacité d’internet 4G de 60 Go par mois. Pour vous imager ce que vous pouvez faire avec cette offre, sachez que cette quantité de données mobiles représente environ 120 000 pages web, 960 heures de streaming audio ou 60 heures de streaming HD sur Netflix ou YouTube. En plus de cela, le forfait dispose de 10 Go de data à l’étranger (Europe et DOM). Côté télécommunication, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Le prix de cette série limitée sans engagement est de 4,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 14,99 euros par mois. Ne tardez pas pour vous abonnez, l’offre est disponible jusqu’à ce soir minuit !

L’avantage avec Cdiscount mobile, c’est que l’opérateur peut vous fournir le réseau Orange, SFR ou Bouygues Telecom (en fonction de la qualité de votre réseau près de votre domicile). Pour cela, l’entreprise utilise les bandes passantes attribuées à NRJ Mobile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.