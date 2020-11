Forfait mobile : dernier jour pour l’offre 50 Go à 2,99 € !

Promo Pre-Black Friday

Si vous souhaitez faire quelques économies sur votre facture mensuelle de téléphone, vous allez être comblé. En effet, Cdiscount Mobile propose un forfait mobile 50 Go à seulement 2,99 euros par mois. Une offre à ne pas manquer qui se termine ce soir à minuit !

Une offre à petit prix avec de l’internet pour tout le mois

Loin des autres opérateurs proposant par exemple un forfait mobile 50 Go à 12 € par mois comme RED by SFR, Cdiscount Mobile propose une offre à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, cette offre est l’occasion idéale pour mettre quelques euros de côté.

Le forfait Cdiscount Mobile à 2,99 € par mois

Pour commencer, parlons du plus intéressant le rapport Go/prix. En effet, le forfait proposé par Cdiscount Mobile a l’avantage premier de proposer une quantité de Go importante pour un prix minimum. 50 Go sont ainsi proposés dans ce forfait mobile à 2,99 euros par mois, soit environ 6 centimes le Go. Autant vous dire que cette offre est une affaire à saisir face à ses concurrents proposant un prix 4 fois plus cher.

Par exemple, RED by SFR propose en ce moment un forfait avec la même quantité de données mobiles, mais pour 12 euros par mois, soit 24 centimes le Go.

À côté de cette très belle enveloppe internet, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que dans les DOM et en Europe. Si vous prévoyez de partir à l’étranger quand les circonstances le permettront, sachez que 3 Go d’internet + appels/SMS/MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Petite précision autour du prix, l’offre est sans engagement et affiche un tarif de 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Après cette période, le forfait passera automatiquement à 15,99 euros par mois.

Mini FAQ – Cdiscount Mobile

À quel réseau vais-je être raccordé ?

Cdiscount mobile profite du réseau de NRJ Mobile. L’opérateur a l’avantage d’être relié à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera ainsi attribué en fonction de la qualité du réseau mobile autour de chez vous.

Puis-je garder mon numéro de téléphone actuel ?

Oui. Pour cela, il vous suffira de renseigner le numéro RIO lors de votre commande. Ce numéro est facilement accessible en quelques secondes en appelant 3179 par téléphone.

Des frais me seront-ils facturés lors de la commande ?

Oui. Cdiscount mobile facture, comme tous les autres opérateurs, des frais de 10 € afin de vous envoyer votre nouvelle carte SIM triple découpe.