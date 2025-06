GeForce NOW, le service de cloud gaming de Nvidia, débarque nativement sur Steam Deck 

Fini l’époque où les joueurs doivent passer par Google Chrome pour accéder à GeForce Now sur leur Steam Deck ! Hier, Valve a annoncé l’arrivée officielle du cloud gaming de Nvidia sur sa console portable via une application native. Elle offre également une expérience de jeu en cloud plus confortable, surtout pour les jeux AAA les plus gourmands. On fait le point.

GeForce NOW sur Steam Deck : qu’est-ce que ça change ?

Dévoilée au CES 2025 pour la Steam Deck, cette application native GeForce NOW permet d’accéder à toute la ludothèque sans passer par un navigateur web sur la console. Désormais, les joueurs pourront streamer leurs jeux favoris sur la Steam Deck en accédant directement à l’application à partir du « mode jeu » de SteamOS.

L’arrivée de l’application GeForce NOW sur Steam Deck permet donc de jouer à des jeux gourmands en ressources sans perdre en qualité. Grâce à elle, des titres comme Cyberpunk 2077 ou encore DOOM: The Dark Ages tournent en 1440p à 120 fps sur un moniteur ou en 4K 60 fps sur une télévision. Le HDR 10 est également disponible, permettant aux joueurs de streamer leur jeux en HDR sur les appareils compatibles. À condition d’avoir une bonne connexion, évidemment.

Enfin, l’application Nvidia offre une optimisation maximale de la batterie de la Steam Deck. Elle peut même rapporter jusqu’à 65% de consommation en moins !

Vous pouvez télécharger GeForce NOW sur Steam Deck de Valve dès aujourd’hui et jouer à des titres PC en dehors des capacités de la console portable via le cloud.

Avant toute installation, assurez-vous d’avoir une connexion stable (5 GHz ou Ethernet via dock).

Passez votre Steam Deck en mode Bureau en appuyant sur le bouton Steam → Power → Passer en mode Bureau.

Ouvrez le navigateur web.

Rendez-vous sur le site web officiel de Nvidia et téléchargez le programme d’installation qui ajoutera GeForce NOW à votre bibliothèque Steam.

Une fois le programme téléchargé, double-cliquez sur « GeForceNowSetup », sélectionnez Exécuter et suivez les instructions.

et suivez les instructions. Depuis le bureau, cliquez sur « Retour au mode jeu »

Naviguez vers les jeux « Non-Steam » dans votre bibliothèque Steam pour lancer GeForce NOW.

Et voilà, le tour est joué !