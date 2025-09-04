Getac frappe fort avec deux nouveautés robustes et intelligentes

Getac innove pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain. L’entreprise lance deux nouveaux appareils qui allient robustesse et intelligence artificielle. Avec le F120 et le V120, Getac renforce sa position de leader sur le marché. Découvrons les points forts de ces nouveautés conçues pour résister à toutes les épreuves.

Getac lance le f120 : première tablette copilot+ renforcée

Le F120 marque un tournant. C’est la première tablette entièrement renforcée compatible Copilot+ au monde. Grâce à son processeur puissant, elle permet d’utiliser les outils d’intelligence artificielle les plus récents même dans des environnements difficiles.

Getac a doté la tablette d’un écran 12,2 pouces haute luminosité. Elle supporte la reconnaissance faciale Windows Hello et offre jusqu’à 32 Go de mémoire RAM. Sa conception permet à la tablette de résister aux chocs, aux températures extrêmes et à l’humidité. Elle est idéale pour la défense, l’industrie ou la sécurité publique.

Le v120 : une nouvelle génération d’ordinateurs portables robustes

Le V120 est l’évolution naturelle du V110, un best-seller éprouvé par les professionnels. Ce nouvel ordinateur portable convertible adopte un design plus léger et un écran plus grand, sans sacrifier sa solidité.

Il intègre les dernières innovations avec un processeur Intel® Core™ Ultra 200H et une technologie d’intelligence artificielle avancée. Sa flexibilité le rend parfait pour les utilisateurs de terrain. Le V120 propose aussi une grande autonomie grâce à ses batteries remplaçables à chaud et sa connectivité complète, du Wi-Fi 7 à la 5G.

Des technologies d’intelligence artificielle pour tous les terrains

Les nouveaux appareils Getac transforment le quotidien des utilisateurs grâce à l’IA embarquée. Le F120 accélère les diagnostics et l’analyse en temps réel. Le V120 facilite la transcription des rapports ou des témoignages via l’application Getac Voice.

Écrans lumineux et larges pour l’extérieur

Connectivité avancée avec Bluetooth 5.4, ports Thunderbolt™ 4

Sécurité renforcée avec TPM 2.0 et d’autres systèmes en option

Résistance aux chocs, à l’eau et aux températures extrêmes

Ces atouts profitent à des secteurs variés : défense, services publics, industrie ou automobile.

Avec le lancement des F120 et V120, Getac franchit un nouveau cap. Les deux appareils offrent technologie de pointe, robustesse et efficacité. Ils répondent parfaitement aux besoins des professionnels qui évoluent dans des conditions extrêmes. Getac confirme ainsi son engagement à fournir des solutions fiables et innovantes pour des missions critiques.

