Après des années à réveiller Google Assistant avec la célèbre formule « OK Google », le géant américain de la tech comment à expérimenter de nouvelles façons de communiquer avec son assistant personnel sans l’interpeller. D’après le site 9to5Google, de nouveaux raccourcis vocaux seraient en cours d’expérimentation et nécessiteraient uniquement certaines demandes ou actions spécifiques pour se déclencher.

L’utilisation de l’assistant Google devient plus naturelle

Réveiller son assistant vocal nécessite aujourd’hui soit l’appui sur un bouton, soit la reconnaissance vocale à travers les sentences « OK Google » ou encore « Hey Siri ». Une situation qui semble peu naturelle dans la vie quotidienne lorsque vous parlez avec votre montre connectée, smartphone, tablette ou encore ordinateur. Pour Google Assistant, la donne serait cependant sur le point de changer d’après 9to5Google.

Dans un billet de blog, le média souligne que la dernière version de l’application Google Assistant regorge de lignes de code cachées avec de multiples raccourcis vocaux. Ce projet est connu sous le nom de « Guacamole » depuis quelques mois et continue de faire dans le culinaire en nommant ces raccourcis vocaux « Salsas ». Ces derniers permettent ainsi d’effectuer des actions avec l’assistant vocal, mais sans dire le fameux « OK Google » ou « Hey Google ». Il est d’ailleurs possible d’activer ou désactiver certains de ces raccourcis vocaux.

Pour vous donner une idée des actions proposées par Google Assistant via cette nouvelle fonctionnalité, voici les différents raccourcis découverts :

Alarme : Réglez des alarmes : « Régler une alarme pour 7 heures du matin » ; Annuler les alarmes : « Annuler l’alarme » ; Afficher les alarmes : « À quelle heure mon alarme est-elle réglée ? ».

: Envoyer des diffusions : « Envoyer une diffusion » ;

Répondre aux appels : « Répondre » et « Décliner » ;

: « Répondre » et « Décliner » ; Demander l’heure : « Quelle heure est-il ? » ;

: « Quelle heure est-il ? » ; Demander le temps : « Quel temps fait-il ? » ;

: « Quel temps fait-il ? » ; Luminaire : Allumer et éteindre les lumières : « Allumez la lumière » ; Augmenter et diminuer la luminosité : « Augmenter la luminosité ».

: Musique : Régler le volume : « Augmenter le volume » ; Pause et reprise de la musique : « Pause de la musique » ; Sauter des morceaux : « Sauter cette chanson ».

: Minuteur : Régler les minuteurs : « Régler une minuterie pour 2 minutes » ; Annuler les minuteurs : « Annuler la minuterie » ; Pause et reprise des minuteurs : « Mettre en pause le minuteur » ; Réinitialiser le minuteur : « Réinitialiser le minuteur » ; Afficher le minuteur : « Combien de temps reste-t-il ? ».

: Rappels : « Créer un rappel » ;

: « Créer un rappel » ; Notes familiales : « Créer une note familiale ».

