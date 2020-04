GPD Win Max – Un PC ultra portable avec les atouts d’une console

Cette marque est très inconnue dans l’hexagone. GPD est une entreprise chinoise produisant depuis un moment des petits ordinateurs portables avec des caractéristiques intéressantes. C’est incontestable, il n’est pas semblable au Legion 7i que nous avons présenté précédemment. Cette fois, nous allons parler du GPD Win Max un ultrabook qui en a sous le capot.

Win Max autant dehors que dedans

Cet ordinateur possède suffisamment de bonnes caractéristiques à l’intérieur de ce pc. Celui-ci intègre parfaitement un Intel Core i5-1035G7 et possède un puce graphique Iris Plus 940 Gen11 dédié. Ce processeur est similaire au Vega 10 de chez AMD. Il a également 16 Go de RAM LPDDR4X. Au niveau du stockage, le GPD Win Max possède un SSD de 512 Go NVMe. Il ne possède pas de carte graphique. Cependant, vous pouvez toujours y ajouter notamment un eGPU externe. Pour les personnes qui ont peur réellement de ne pas faire tourner leurs jeux à fond, il existe effectivement Shadow. De ce fait, vous pouvez vous en servir en tant qu’ordinateur d’appoint. Pour accueillir le logiciel qui vous permettra de jouer à fond via un écran externe.

À l’extérieur, nous retrouvons un écran de huit pouces à LED avec la technologie IPS. L’écran délivre une résolution haute définition de 1280 x 800 pixels. Le jeu tournera prudemment sans réels soucis avec cette résolution si vous laissez clairement les options par défaut, le tout sans GPU dédié. Ultérieurement, nous avons sur la partie inférieure du GPD Win Max un clavier en qwerty accompagné d’une manette intégrée au châssis.

Le tout est parfaitement assemblé dans une armature en aluminium équipé de deux ventilateurs indépendants pour refroidir suffisamment cet ordinateur portable. Cette manette incluse dans le châssis comporte les touches classiques, les touches directionnelles, deux joysticks et en son centre un trackpad. Il est équipé notamment sur les côtés d’un USB Type-C 3.1 Gen2, un slot microSD, un port Ethernet et deux ports USB Type-3.1. Vous pourrez brancher le eGPU via l’USB Type-C grâce au Thunderbolt 3. Il est également équipé d’une prise mini-jack 3,5 mm.