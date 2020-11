Notre sélection de caméras pour le sport ou le Vlog – Guide d’achat Noël

Publicité

Noël 2020 approche à grand pas ! Il est donc temps de vous livrer notre sélection de produit pour faire des vlogs ou bien filmer vos sessions de sport. Conseils, idées cadeaux : on vous dit tout pour réussir votre Noël à coup sûr.

Caméra pour le vlog

Le vlog est à la mode, on adore pouvoir conserver des photos et des vidéos des moments importants de nos vies. De plus, dans un monde toujours plus connecté on adore le partager avec nos amis sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. C’est pour cela qu’une bonne caméra de vlog est primordiale.

Le DJI OSMO Mobile 4, le vlog en toute simplicité



Parfois la meilleure la caméra, vous l’avez déjà dans poche : en effet, il s’agit de votre smartphone ! Depuis de nombreuses années, les constructeurs de smartphones ont fait de gros efforts dans le domaine de la photo et de la vidéo. Le DJI OSMO Mobile 4 permet de stabiliser votre image pour un rendu professionnel. De plus, via l’application MIMO disponible sous Android ou iOS, vous avez la possibilité d’utiliser des mouvements créatifs automatiques ou de faire des montages rapides pour les réseaux sociaux. Ajoutons que le OSMO Mobile 4 permet une fixation du smartphone rapide via un aimant. Pour tout savoir, nous avons déjà testé le DJI OSMO MOBILE 4.

Le DJI OSMO Pocket 2, la caméra 4K stabilisée qui tient dans la poche

Le OSMO Pocket est une petite caméra directement posée sur un stabilisateur 3 axes. Cette fois, plus besoin de smartphone, vous avez une caméra de poche qui filme en 4K 60ips. De surcroit avec une stabilisation irréprochable. Le OSMO Pocket 2 tient dans une poche grâce à sa taille réduite et pèse seulement 117g. Toutes ses qualités en font la caméra de vlog parfaite si vous souhaitez capturer des images sans vous prendre la tête avec une tonne de réglage.

Le Sony ZV-1 le compact pour des vlogs professionnels

Sony – ZV1

Le ZV-1 est le compact de Sony conçu pour être la meilleure caméra de vlog. Avec sa caméra ergonomique, il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K grâce à son capteur CMOS. Son écran à angle variable va vous permettre de toujours avoir un visuel sur ce que vous filmez, même en selfie. Enfin il est libre avec un micro directionnel ainsi qu’une bonnette anti-vent, un excellent son est aussi primordial pour une caméra de vlog.

Un reportage tourné avec le Sony ZV-1

Caméra pour le sport

Tout comme le vlog, on aimerait parfois garder des images de nos exploits sportifs ou même les partager sur les réseaux. C’est pour cela qu’une bonne caméra de sport est primordiale.

La GoPro Hero 9 black, pour montrer ses exploits aux copains

En termes de caméra pour le sport, malgré la concurrence, la GoPro Hero 9 Black reste encore en tête. On a une stabilisation toujours au top, de la vidéo jusqu’en 5K 30 ips, ou encore des ralentis jusqu’à x8. On note également que la GoPro Hero 9 est étanche. Sur l’écran, avant vous allez pouvoir voir ce que vous filmez même en selfie. Sans compter que la GoPro dispose d’une quantité d’accessoires astronomique, lui permettant de s’adapter à toutes les situations.



En alternative, vous pouvez aussi compter sur la DJI Osmo Action souvent en promotion avec un kit de batterie. La caméra d’action de DJI est également excellente. Enfin, il est possible de vous tourner vers les anciens modèles de GoPro comme la Hero 7 ou la Hero 8 (testée récemment) qui sont maintenant moins chères tout en conservant une excellente qualité de captation vidéo. Néanmoins, on vous met en garde contre les modèles de caméra d’action low-cost qui se révèlent très souvent de qualité médiocre ou avec une stabilisation décevante. En effet, ce sont souvent le genre de produits qui terminent au fond d’un tiroir tellement le résultat est décevant.

La Insta 360 One R, la caméra 360° polyvalente

L’Insta 360 One R est une caméra de vlog ou de sport grâce à sa polyvalence. En effet, celle-ci est personnalisable avec des modules interchangeables comme des Lego. Vous avez donc la possibilité de filmer avec un objectif classique tel une GoPro ou bien de basculer sur le second objectif 360°. L’avantage du 360°, c’est qu’il n’y a plus besoin plus besoin de cadrer. En effet, vous aurez quoi qu’il arrive l’ensemble des actions autour de vous. On retrouve comme sur la GoPro l’étanchéité ou la stabilisation. Enfin, notons qu’il est possible de filmer en 5,7k avec l’objectif 360° et en 4K avec le grand-angle. En alternative, vous trouverez également l’excellente GoPro Hero MAX que nous avons testé il y a quelques semaines. Néanmoins, celle-ci n’est pas polyvalente.

Voilà pour ce tour d’horizon des caméras pour le vlog ou le sport, désormais vous ne pouvez plus rater votre cadeau pour ce Noël. Il nous reste donc plus qu’à vous souhaiter un joyeux Noël 2020 !