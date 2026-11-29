Batterie solaire Zendure : quel modèle offrir à Noël pour viser l’autonomie de la maison ?

Offrir de l’électricité pour Noël, l’idée peut faire sourire. Pourtant, une batterie solaire Zendure fait partie de ces cadeaux qui servent toute l’année, bien après le dernier chocolat. La marque s’est fait une place sur ce créneau avec sa gamme SolarFlow, pensée pour stocker l’énergie des panneaux et la restituer le soir venu. Encore faut-il choisir le bon modèle, car les prix varient fortement d’une version à l’autre. Voici ma sélection pour une maison qui veut viser l’autonomie, avec les points à vérifier avant de glisser un tel cadeau sous le sapin.

SolarFlow 2400 AC+ : la batterie pour une installation solaire déjà en place

Crédit : Zendure

Le SolarFlow 2400 AC+ est la batterie solaire Zendure la plus abordable de cette sélection. Il s’affiche à 839 € sur le site de Zendure (relevé le 26 novembre), avec le compteur Smart Meter 1CT-S offert. Sa particularité tient dans son nom : il se branche en couplage AC, c’est-à-dire sur le réseau électrique de la maison. Selon la marque, il ne se connecte pas directement à des panneaux, mais complète une installation photovoltaïque existante.

La batterie intégrée stocke 2,4 kWh, et la capacité grimpe jusqu’à 16,8 kWh en ajoutant jusqu’à cinq batteries AB3000L (659 € l’unité). Sa puissance de 2 400 W fonctionne dans les deux sens : charger la batterie, puis restituer l’énergie à la maison. En branchement plug and play, la marque indique toutefois une puissance de 800 W par défaut. Une prise hors réseau assure aussi une alimentation de secours en cas de coupure, avec 2 400 W disponibles.

L’appareil est certifié IP65, garanti 10 ans, et réchauffe lui-même sa batterie quand il fait froid. Le logiciel ZENKI peut piloter la charge selon les prix de l’électricité, la météo et vos habitudes. Le test publié sur le site relevait un poids de 27,3 kg et une rentabilité estimée à environ 15 ans sans panneaux solaires. C’est donc un cadeau pertinent avant tout pour une maison qui possède déjà sa toiture photovoltaïque.

SolarFlow 2400 Pro : pour brancher ses panneaux directement

Crédit : Zendure

Le SolarFlow 2400 Pro reprend la base du modèle précédent, avec une différence de taille : il accepte des panneaux solaires en direct. Il est affiché à 959 € sans batterie supplémentaire ni panneaux sur le site de Zendure (relevé le 26 novembre). La marque propose aussi des packs avec deux ou quatre panneaux, à partir de 1 139 €. C’est donc la porte d’entrée idéale pour un foyer qui part de zéro.

L’appareil dispose de 4 entrées PV (MPPT) qui acceptent jusqu’à 3 000 W de panneaux. Selon la marque, une installation existante peut ajouter 1 800 W via la prise hors réseau. L’entrée solaire totale grimpe alors à 4 800 W. La batterie intégrée stocke 2,4 kWh, extensible à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L, pour une puissance de 2 400 W limitée à 800 W par défaut en plug and play.

On retrouve les atouts du 2400 AC+ : alimentation de secours en cas de coupure, certification IP65, garantie 10 ans et auto-chauffe de la batterie. Le pilotage par l’IA ZENKI anticipe aussi la production des panneaux et les prix de l’électricité. Le site avait d’ailleurs présenté ce modèle à son lancement. En revanche, les panneaux demandent un balcon, un mur ou un toit bien exposé : un point à vérifier avant d’en faire la surprise.

SolarFlow 3000 et 4000 Mix AC+ : 8 kWh pour toute la maison

Crédit : Zendure

Changement d’échelle avec la série SolarFlow Mix. Le 3000 Mix AC+ et le 4000 Mix AC+ embarquent tous deux 8 kWh de batterie dans un seul boîtier, sans module à empiler. Ils s’affichent respectivement à 1 999 € et 2 399 € sur le site de Zendure (relevé le 26 novembre). Pour le Black Friday, la marque y ajoute le compteur Smart Meter 1CT-S offert.

La différence se joue sur la puissance. Le 3000 Mix AC+ délivre jusqu’à 3 kW en plug and play, quand le 4000 Mix AC+ monte à 4 kW en charge comme en décharge. Ce dernier dispose aussi d’une entrée dédiée à l’onduleur d’une installation solaire de toiture existante. Les deux partagent une sortie hors réseau de 3 680 W, avec une bascule en 10 ms en cas de coupure selon la marque.

Zendure annonce 10 000 cycles, une durée de vie de 15 ans et une garantie 10 ans, avec une certification IP65. Il faut toutefois prévoir de la place et des bras : le 4000 Mix AC+ pèse 80 kg, même s’il est monté sur roulettes. Pour profiter de toute sa puissance, la marque recommande aussi un raccordement fixe par un électricien qualifié. Le site a d’ailleurs présenté le 4000 Mix AC+ en détail pour ceux qui veulent approfondir.

SolarFlow 4000 Mix Pro : le haut de gamme pour une grande installation

Crédit : Zendure

Le SolarFlow 4000 Mix Pro est le modèle le plus ambitieux de cette sélection. Il est affiché à 2 899 € sur le site de Zendure (relevé le 26 novembre), avec le Smart Meter 1CT-S offert pour le Black Friday. On retrouve la base du 4000 Mix AC+ : 8 kWh de capacité et 4 kW en charge comme en décharge. Sa vraie différence se trouve du côté des panneaux solaires.

Il intègre deux entrées MPPT haute tension qui acceptent jusqu’à 8 kW de panneaux en direct. Une entrée dédiée permet d’y ajouter 5 kW issus d’une installation de toiture existante. L’entrée solaire totale atteint ainsi 13 kW, de quoi accueillir un grand nombre de panneaux. En cas de coupure en journée, la marque indique que les panneaux peuvent continuer à charger la batterie, dans les configurations compatibles.

Les promesses de durée sont identiques : 10 000 cycles, durée de vie de 15 ans, garantie 10 ans et certification IP65. Attention, ce n’est pas un appareil à déballer au pied du sapin : Zendure impose une installation par un électricien qualifié, et les frais de pose ne sont pas inclus. Mieux vaut donc l’offrir avec un devis d’installateur, pour une maison qui prévoit une grande surface de panneaux. Le site avait d’ailleurs présenté ce modèle à sa sortie.

Quelle batterie solaire Zendure offrir ?

Le bon choix dépend d’abord d’une question simple : la maison a-t-elle déjà des panneaux solaires ? Les modèles AC+ (2400 AC+, 3000 et 4000 Mix AC+) se greffent sur une installation existante, sans panneaux branchés en direct. Les modèles Pro (2400 Pro et 4000 Mix Pro) acceptent au contraire des panneaux en direct, ce qui les destine plutôt aux projets neufs. Le reste se joue sur la capacité, la puissance et le budget.

Modèle Capacité Puissance AC Panneaux en direct Prix (26 novembre) Pour qui ? SolarFlow 2400 AC+ 2,4 kWh (jusqu’à 16,8 kWh) 2 400 W Non 839 € Maison déjà équipée de panneaux SolarFlow 2400 Pro 2,4 kWh (jusqu’à 16,8 kWh) 2 400 W Oui, jusqu’à 3 000 W 959 € Foyer qui part de zéro SolarFlow 3000 Mix AC+ 8 kWh jusqu’à 3 kW Non 1 999 € Grosse consommation, toiture déjà équipée SolarFlow 4000 Mix AC+ 8 kWh 4 kW Non 2 399 € Même profil, plus de puissance SolarFlow 4000 Mix Pro 8 kWh 4 kW Oui, jusqu’à 8 kW 2 899 € Nouvelle installation de grande taille

Pour une première batterie, les deux SolarFlow 2400 offrent le ticket d’entrée le plus bas, et elles peuvent grandir avec des batteries supplémentaires. Les modèles Mix visent plutôt les foyers qui consomment beaucoup, avec 8 kWh d’emblée dans un seul boîtier. Dans tous les cas, un avis d’électricien reste utile avant d’offrir un Mix. Il est même indispensable pour le 4000 Mix Pro.

Batterie solaire Zendure : les points à vérifier avant d’offrir

Le premier frein reste le budget. De 839 € à 2 899 €, une batterie solaire Zendure dépasse largement un cadeau de Noël classique, et la pose par un électricien peut s’y ajouter. Les prix bougent aussi beaucoup en cette période : le Black Friday a déjà commencé sur le site de Zendure. Mieux vaut donc vérifier le tarif du jour avant de commander.

Vient ensuite la question de la place et du poids. Le test du site relevait 27,3 kg pour le SolarFlow 2400 AC+, et le 4000 Mix AC+ atteint 80 kg selon la marque. Pour le 2400 AC+, Zendure recommande un emplacement stable, à l’abri du soleil direct et de la pluie, avec de l’espace pour la ventilation. Pour le 3000 Mix AC+, la marque précise même que certains détails d’installation seront confirmés plus tard.

Enfin, la rentabilité dépend fortement de chaque foyer : ensoleillement, consommation et tarif d’électricité. Zendure prévient elle-même que ses estimations d’économies peuvent varier fortement d’une situation à l’autre. Sans panneaux solaires, le test du site estimait un retour sur investissement d’environ 15 ans. Ces batteries ont donc surtout du sens couplées à une vraie production solaire.

Batterie solaire Zendure : un beau cadeau, à condition de le préparer

Offrir une batterie solaire Zendure à Noël n’a rien d’un achat impulsif, mais c’est un cadeau qui peut servir pendant de longues années. Pour une maison déjà équipée de panneaux, le SolarFlow 2400 AC+ me semble le choix le plus raisonnable, grâce à son prix d’entrée et à sa capacité évolutive. Pour un projet complet, le SolarFlow 2400 Pro a l’avantage d’accepter les panneaux en direct. Les modèles Mix, eux, s’adressent aux grosses consommations prêtes à investir davantage.

Mon conseil : impliquez la personne concernée avant de passer commande. Un tel cadeau dépend de son logement, de son toit et de son tableau électrique, autant d’éléments qu’il vaut mieux connaître que deviner. Et si la surprise compte, une jolie carte annonçant le projet, accompagnée d’un devis d’installateur, fera très bien l’affaire sous le sapin.

Les prix cités ont été relevés sur le site officiel de Zendure le 26 novembre 2026, en pleine période de Black Friday : ils peuvent évoluer d’ici Noël.