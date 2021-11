Hébergement web, SEO : optimiser les performances de votre site web

Pour répondre au rythme effréné de notre société, il est nécessaire de proposer un site internet répondant aux exigences des internautes. La plupart d’entre eux veulent trouver des solutions à leurs problèmes dans les plus brefs délais et abandonnent immédiatement un site qui ne charge pas en quelques secondes. Le taux de rebond d’un site web n’est pas le seul aspect à prendre en considération. Sa vitesse de chargement est également un facteur très important pour le classement dans les moteurs de recherche. Par conséquent, si votre site ne fonctionne pas aussi bien que vous le souhaiteriez, envisagez de procéder à un contrôle des performances. Nous allons vous présenter quelques solutions pour optimiser les performances de votre site web.

Choisissez un service d’hébergement de qualité pour votre site

Il existe de nombreuses entreprises sur le web qui proposent des services d’hébergement pour tous les types de sites web. Beaucoup proposent des formules personnalisées et prêtes à l’emploi pour les CMS (Content Management System) les plus répandues (WordPress, Joomla, PrestaShop, etc.). Si vous cherchez à optimiser votre site, il est nécessaire d’opter pour un hébergement web performant qui repose sur les dernières technologies.

Assurez-vous de confier ce service à une société capable de gérer les questions de vitesse, mais aussi de sécurité. Ne fondez pas votre décision sur le seul prix, car il s’agit d’un véritable investissement pour votre entreprise, quelle que soit sa taille. L’offre est généralement divisée en hébergements mutualisés, c’est-à-dire un environnement partagé entre plusieurs sites et qui est souvent plus économique. On peut aussi opter pour un hébergement dédié, une solution qui vous permet de disposer de toutes les ressources du serveur pour votre projet. Il est évident que la deuxième option est plus puissante, mais certainement plus chère. Ainsi, pour faire votre choix et opter pour un service d’hébergement de qualité, vous devez prendre en compte un certain nombre de critères.

Accès FTP

La mise à jour constante de votre site web est essentielle pour les blogueurs, le commerce électronique, les portails d’information et les sites institutionnels. C’est pourquoi la possibilité d’accéder à votre site web via FTP (File Transfer Protocol) est un paramètre à prendre en compte lors du choix d’un fournisseur d’hébergement web.

Accès aux bases de données

L’accès à la base de données de votre site doit être une opération intuitive et doit vous permettre, à travers le panneau de contrôle, d’effectuer facilement toutes les opérations nécessaires. Ainsi, vous pourrez faire une sauvegarde de la base, l’optimiser et la déplacer d’un hébergement à un autre.

Statistiques de trafic en ligne

Les statistiques de trafic permettent de savoir combien de personnes visitent votre site web et d’obtenir des rapports détaillés sur son accès. Certains fournisseurs incluent les statistiques dans leurs formules d’hébergement, d’autres les proposent en option.

Vitesse de connexion

Cet aspect est étroitement lié à la performance d’un site. La vitesse de chargement des pages se traduit par la rapidité d’accès au site. Nous parlons ici d’un facteur décisif pour le succès d’un site, qui est également important pour le référencement.

Temps de disponibilité

Il s’agit du temps pendant lequel un système informatique reste fonctionnel en permanence. Il mesure la fiabilité et la stabilité d’un site web et s’exprime en pourcentage. Un bon pourcentage de temps de disponibilité se situe autour de 99 %. Les temps d’arrêt sont liés à des dysfonctionnements et peuvent être coûteux. Vous devez donc choisir un fournisseur d’hébergement qui garantit un excellent temps de disponibilité.

L’assistance

L’un des services les plus importants à prendre en compte lors du choix d’un fournisseur d’hébergement est l’assistance. Si, en effet, un problème devait arriver sur le serveur ou sur le site (erreurs techniques, dysfonctionnements, piratage), il est essentiel de résoudre rapidement le problème pour éviter une baisse du trafic et, par conséquent, une diminution du nombre de visites. Il est donc important que l’hébergeur garantisse une assistance quotidienne par le biais de plusieurs canaux.

Un bon fournisseur est capable de garantir un niveau élevé de performance, de sécurité et de fiabilité. Il est logique que si vous choisissez une formule d’entrée de gamme, vous disposiez de services moins développés. Identifiez les besoins sur la base des objectifs du site, en tenant compte également des évolutions futures pour ne pas être pris au dépourvu.

Optimisez les fichiers multimédias du site

Les images et le contenu vidéo des pages d’un site doivent être optimisés afin que cela ne devienne pas un obstacle lors du chargement de la page. Une image trop lourde peut ralentir considérablement l’ouverture d’une page, notamment pour les utilisateurs se connectant via des appareils mobiles. L’optimisation des fichiers multimédias de votre site web peut améliorer la vitesse d’ouverture de votre site.

Pour optimiser au mieux le contenu multimédia de votre site web, proposez une interface en fonction de la taille de l’écran sur lequel ils le consultent. Il existe deux méthodes pour gérer ces optimisations.

Optimisez les images

Pour optimiser les images présentes sur votre site, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Choisissez le format approprié au type d’image. Le format JPG est idéal pour les images photographiques, tandis que les formats GIF et PNG conviennent parfaitement aux images comportant de grandes zones de couleur. Les fichiers PNG 8 bits sont utilisés pour les images sans fond transparent, tandis que les fichiers PNG 24 bits sont utilisés pour les images avec un canal alpha.

Assurez-vous que les images sont correctement dimensionnées pour le point d’arrêt de référence. Si une image est utilisée pour des appareils mobiles, il n’est pas nécessaire de la télécharger avec une taille de 1600 pixels de large.

Utilisez un programme de compression d’images. Il existe un certain nombre d’excellents logiciels disponibles sur le marché, sous forme de plug-ins ou de programmes en ligne, pour optimiser et compresser les images.

C’est en procédant de la sorte que vous pourrez garantir une vitesse de chargement raisonnable à votre site.

Optimisez les vidéos

Pour une optimisation réussie de vos vidéos, il faut :

choisir le format vidéo idéal (dans la plupart des cas, le format MP4 donne le meilleur résultat entre compression et qualité vidéo.),

diffuser la vidéo aux utilisateurs en fonction de la taille de leur appareil,

supprimer la piste audio si la vidéo est utilisée comme arrière-plan pour une partie du site,

utiliser un programme vidéo pour compresser les fichiers vidéo qui seront visionnés sur un site,

réduire la longueur de la vidéo s’il n’est pas nécessaire de la montrer en entier.

Vous pouvez aussi envisager de télécharger la vidéo sur des plateformes externes au lieu de la proposer à vos utilisateurs directement sur votre site.

Éliminez le contenu inutile

Les animations et les graphiques jouent certes un rôle important sur un site web, mais il ne faut jamais en abuser. Chaque fois que vous ajoutez une animation, vous ajoutez du code avec elle. De nombreuses animations signifient nécessairement plus de codes, ce qui alourdit le site web. Il ralentit et met plus de temps à charger le contenu.

N’utilisez que du contenu graphique qui apporte une valeur ajoutée à votre site web, sans le surcharger de scripts inutiles. Une page plus légère, avec moins de code, prendra moins de temps à charger et votre blog ou votre boutique en ligne en bénéficiera.

Utilisez un système de cache

Le cache est l’ensemble des fichiers, généralement les plus fréquents et/ou les plus lourds, qui sont téléchargés et stockés dans la mémoire du navigateur que vous utilisez pour accélérer le chargement des pages. La mise en cache peut rendre votre site 2 à 5 fois plus rapide. Outre la vitesse, la configuration du cache réduit la charge sur votre serveur et améliore l’expérience de l’utilisateur.

Selon le CMS que vous utilisez, il existe de nombreux plug-ins qui vous permettent de configurer facilement la mise en cache de votre site. Elle vous permet de stocker une copie statique des pages web que vous avez visitées, afin de pouvoir les consulter plus rapidement lors de visites ultérieures.

Utilisez un CDN

Un CDN (Content Delivery Network) est utile pour accélérer la diffusion du contenu de votre site web aux utilisateurs du monde entier. Selon l’endroit où se trouve un visiteur, la vitesse de chargement sera d’autant plus lente qu’il sera éloigné des serveurs hébergeant votre site.

Opter pour un CDN permet de régler ce problème. Le principal avantage de l’utilisation d’un réseau de diffusion de contenu repose sur le stockage des données sur plusieurs serveurs dans le monde entier. De cette manière, votre site chargera plus rapidement pour les utilisateurs qui sont éloignés du serveur.

Pourquoi optimiser les performances de votre site web ?

Optimiser les performances de votre site web vous sera utile à bien des égards.

Un meilleur positionnement SEO

Google et d’autres moteurs de recherche considèrent la vitesse de chargement des pages d’un site web comme l’un des facteurs de classement dans les résultats de recherche. Il est vrai que ce n’est pas le critère le plus important. Il faut cependant tenir compte du fait que si votre site obtient des résultats similaires à ceux d’un concurrent sur d’autres aspects, sa vitesse de chargement lui permettra de faire la différence et d’être affiché avant les autres. Donc, il ne faut pas négliger ce facteur.

L’expérience que votre site web offre lorsqu’il est affiché sur des appareils mobiles est également de plus en plus pertinente pour les moteurs de recherche. Il affecte directement l’optimisation de votre site web.

Fidélisation des utilisateurs

Si les utilisateurs ont une mauvaise expérience avec un site web, ils ne reviendront pas. Il est donc important qu’il se charge rapidement, car les utilisateurs s’attendent à ce que les pages web apparaissent en 2 à 4 secondes. Si votre page dispose d’une bonne vitesse de chargement, elle recevra plus de visites.

L’optimisation est très importante pour les utilisateurs de smartphones. Bien que la technologie mobile ait beaucoup évolué ces dernières années, elle dispose encore de moins de ressources et de puissance qu’un ordinateur de bureau. Il est donc nécessaire de mettre en place un responsive design, c’est-à-dire l’optimisation appliquée aux téléphones mobiles, pour obtenir une navigation fluide et une bonne expérience utilisateur.

Il ne faut pas oublier que les données mobiles ne sont pas toujours incluses dans le forfait de l’utilisateur. Par conséquent, un site web non optimisé dont les pages, les images et les autres fichiers sont trop volumineux peut gaspiller beaucoup de données et, par conséquent, l’argent de l’internaute. Il est donc essentiel d’avoir un site web optimisé pour les mobiles. Google a dans ce but lancé un test d’optimisation mobile dans la Search Console, qui vous permet d’explorer le site web de votre entreprise et de vérifier s’il est optimisé pour les mobiles ou non.

Meilleure indexation

L’indexation fait référence à diverses méthodes permettant d’inclure le contenu d’un site web dans l’index internet. Si vous structurez le contenu de votre site web en différents niveaux, en attribuant un nom clair et spécifique à chaque section, vous pouvez facilement obtenir des listes complètes qui sont utilisées par les moteurs de recherche et qui sont très pratiques pour les utilisateurs.

Par conséquent, avec un contenu de qualité et une bonne structuration, l’indexation de toutes les informations du site web est plus rapide et plus efficace. Cela permet à tous les moteurs de recherche de trouver plus facilement le site de votre entreprise.

Convivialité accrue

La structuration de l’information et du contenu web est d’une importance capitale pour faciliter la navigation sur le web. Si le site est correctement conçu et optimisé, il devrait être facile pour l’utilisateur de naviguer et trouver les informations qu’il recherche. Un site web plus convivial est plus facile à consulter et à utiliser pour les visiteurs. En optimisant votre site web, vous obtiendrez une meilleure expérience utilisateur. Ce sont des améliorations dont vos visiteurs vous seront reconnaissants et qui les feront revenir.

En choisissant un hébergeur web de qualité et en mettant en place une stratégie d’optimisation efficace, vous serez en mesure d’attirer et retenir un plus grand nombre de visiteurs sur votre site web. Vous améliorerez ainsi votre visibilité et développerez vos chances de conquérir de nouveaux clients.