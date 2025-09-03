Hell Let Loose: Vietnam – le premier trailer dévoilé au Gamescom 2025

Si Hell Let Loose s’est imposée comme l’une des références du FPS sur la Seconde Guerre mondiale, la franchise élargit désormais son horizon. Lors du Future Games Show 2025, Team17 et Expression Games ont dévoilé une suite du jeu, baptisé Avec Hell Let Loose: Vietnam. Un titre qui plongera les joueurs au cœur d’un conflit aussi marquant que brutal, sans pour autant s’éloigner de l’essence du premier opus.

Hell Let Loose: Vietnam, un FPS immersif en pleine jungle vietnamienne

Après la Deuxième Guerre Mondiale, Hell Let Loose s’attaque à la guerre du Vietnam. Durant la Gamescom 2025, Team17 et Expression Games ont annoncé un nouveau FPS “hardcore”, baptisé Hell Let Loose: Vietnam. Le jeu mettra donc en scène les affrontements de 1965 à 1973, opposant les forces américaines à l’armée nord-vietnamienne. Comme dans le titre d’origine, les batailles opposeront 100 joueurs (50 vs 50). Le gameplay sera toujours axé sur la coopération et la communication entre escouades.

“[Hell Let Loose: Vietnam] conserve le gameplay que les fans ont adoré dans le premier titre”, déclare Expression Games. “Il s’agit d’une toute nouvelle expérience, utilisant des armes combinées, des armes aériennes, aquatiques, blindées, d’infanterie et de soutien qui reproduisent l’atmosphère du théâtre de guerre tant appréciée par les fans du titre original.”

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de présentation dans la vidéo ci-dessous :

Côté modes de jeu, on retrouvera les classiques Warfare (contrôle progressif du terrain) et Offensive (attaque/défense asymétrique). Les joueurs auront le choix entre 19 rôles spécialisés, allant de l’infanterie classique aux unités de reconnaissance. Les blindés et les hélicoptères seront également disponible pour les Américains.

Pour renforcer l’immersion, de nombreuses nouveautés s’ajoutent au système de jeu. Les hélicoptères pilotables permettront des déploiements aéroportés, du soutien rapproché ou de la reconnaissance. Les patrouilleurs armés (PBR) contrôleront les rivières. Les tunnels souterrains, eux, offriront aux forces nord-vietnamiennes la possibilité de tendre des embuscades et de circuler discrètement. À cela s’ajoutent des mécaniques inédites comme la natation, l’escalade ou la possibilité de traîner un camarade blessé à couvert avant de le soigner.

Hell Let Loose: Vietnam sortira en 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.