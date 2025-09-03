Actualités

Les aspirateurs robots ultra-compacts 3i font sensation à l’IFA 2025

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 3 septembre 2025
3i présente ses nouveaux aspirateurs robots ultra-compacts innovants à l’IFA 2025.

À Berlin, lors du salon IFA 2025, la marque 3i attire l’attention avec ses nouveaux aspirateurs robots ultra-compacts. Connue pour son innovation dans la maison connectée, 3i promet cette année encore des produits high-tech. Leur objectif ? Offrir propreté, efficacité et confort à tous les foyers, sans compromis sur le design et la performance.

Les nouveaux aspirateurs robots ultra-compacts 3i dévoilés à l’IFA

Lors de l’IFA, 3i présente deux nouveautés majeures : le Q10 Ultra et l’A10. Ces modèles misent sur un format minimaliste et une efficacité redoutable. Le Q10 Ultra impressionne par sa taille (7,89 cm de haut, 29,8 cm de large) et une puissance de 20 000 Pa. Il glisse partout, même sous les meubles les plus bas. L’A10, encore plus fin, vise les petits espaces et répond aux attentes des budgets serrés, tout en intégrant des fonctions avancées.

Innovations majeures et caractéristiques des modèles Q10 Ultra et A10

Le Q10 Ultra offre :

  • Une puissance d’aspiration élevée (20 000 Pa)
  • Une brosse latérale trois manches
  • Une serpillière UltraReach™ déployable sur 3,1 cm
  • Un franchissement d’obstacles jusqu’à 3,5 cm
  • Une navigation intelligente grâce à DualRay™ et AirLift™
  • Un fonctionnement silencieux à 50 dB
  • La compatibilité Matter pour la maison connectée

L’A10, quant à lui, combine :

  1. Un format fin
  2. Une aspiration de 10 000 Pa
  3. Une navigation laser et cartographie multi-étage
  4. Une application permettant le contrôle total
  5. Un prix très abordable (moins de 150 dollars US)

Les meilleures technologies de nettoyage signées 3i en avant-première

3i expose aussi ses autres aspirateurs robots phares. Le S10 Ultra intègre la technologie exclusive WaterRecycle™ pour un nettoyage écologique. Le P10 Ultra se démarque par sa puissance et ses fonctions de nettoyage avancées, comme le démêlage automatique des cheveux. Enfin, le G10+ innove avec la compression des débris et une autonomie prolongée de nettoyage. Ces modèles montrent l’expertise de 3i en matière de solutions pratiques pour la maison.

En somme, l’arrivée de nouveaux aspirateurs robots ultra-compacts chez 3i marque une avancée pour la maison connectée. La marque mise sur l’innovation, la simplicité d’utilisation et l’accès à la technologie pour tous. Pour une vie quotidienne plus propre et plus sereine, 3i s’impose comme un choix incontournable à surveiller.

