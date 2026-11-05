IA émotionnelle : HISTRANGER veut lire vos émotions dans vos pupilles au Web Summit 2026

Une simple webcam peut-elle deviner votre niveau d’attention en observant vos pupilles ? C’est la promesse de HISTRANGER, une startup sud-coréenne spécialisée dans l’IA émotionnelle. Elle présentera sa technologie au Web Summit 2026, à Lisbonne, du 9 au 12 novembre.

Au programme : sa plateforme Insight Flow et son modèle PMF, qui analyse les pupilles avec une caméra ordinaire. L’objectif affiché est de séduire des partenaires européens dans le cinéma, le jeu vidéo et l’automobile. Une question de taille l’attend toutefois sur place : l’Europe est-elle prête à laisser une caméra lire les émotions ?

Vos pupilles en disent plus que votre visage

Fondée en 2022 à Séoul, HISTRANGER part d’un constat simple. Selon elle, une IA ne peut pas vraiment dialoguer avec un humain sans percevoir ce qu’il ressent. Là où beaucoup d’outils se contentent d’analyser un visage, la startup croise plusieurs signaux à la fois. Elle les synchronise sur une même ligne de temps, pour savoir précisément quand une réaction survient.

Cinq signaux entrent en jeu : activité cérébrale (EEG), pouls (PPG), expressions du visage, regard et taille des pupilles. En laboratoire, ces mesures servent de référence. La marque s’en sert ensuite pour entraîner des modèles capables de repérer, dans une simple vidéo, des micro-réactions involontaires.

C’est tout l’intérêt du modèle PMF (Pupil-based Mental State Forecasting). Selon HISTRANGER, il estime l’attention et le niveau d’éveil d’une personne. Il s’appuie pour cela sur les mouvements infimes de ses pupilles, filmées par une caméra ordinaire. Plus besoin de casque ni de bracelet : une webcam suffirait, ce qui rend la technologie bien plus facile à déployer.

Du scénario au volant, la caméra veut tout voir

La plateforme Insight Flow vise d’abord les créateurs de contenus. Selon HISTRANGER, elle mesure en temps réel l’engagement, l’attention et le parcours émotionnel d’un spectateur. Elle le fait pendant qu’il regarde une vidéo, joue à un jeu ou découvre une publicité.

Une version allégée, Insight Flow Lite, est proposée en ligne et en libre-service. Elle cible les agences de création, les studios de jeu vidéo et les laboratoires de recherche. L’idée est de leur permettre de lancer rapidement des tests d’émotions, à grande échelle et à distance.

Le cinéma sert de vitrine. Le film coréen Heabi a été testé par une IA émotionnelle dès la lecture du scénario. Selon la marque, c’est une première en Corée du Sud. Les rapports obtenus auraient aidé la production à boucler son financement.

HISTRANGER voit plus loin que les écrans. Ses kits pour développeurs (API et SDK) doivent permettre d’intégrer cette lecture des émotions ailleurs. La marque cite les assistants conversationnels, la surveillance de l’habitacle des véhicules et les robots qui interagissent avec les humains.

IA émotionnelle : des chiffres flatteurs, à lire de près

Pour convaincre, HISTRANGER avance un score : 94,18 % de précision en reconnaissance multimodale des émotions. Il proviendrait d’une évaluation menée en janvier 2026 par la TTA, l’organisme coréen de normalisation des télécommunications. Un détail compte toutefois : ce résultat concerne le dispositif complet, capteurs compris. La marque ne donne aucun chiffre pour la caméra seule.

Côté cinéma, les retouches guidées par Insight Flow auraient fait grimper la satisfaction des spectateurs de 17 %. La note serait passée de 3,18 à 3,72 sur 5, lors de projections tests à l’aveugle d’un film coréen. HISTRANGER revendique aussi des essais avec Kakao Entertainment et la banque coréenne IBK, pour estimer la valeur de films.

Sur le plan financier, la startup se dit rentable depuis 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 39 %. Il aurait encore bondi de 203 % au premier semestre 2026. Elle annonce 14 entreprises clientes, dont 43 % ont signé à nouveau. Aucun montant n’est publié, ce qui empêche de mesurer la taille réelle de l’activité.

L’Europe, un terrain miné pour l’IA émotionnelle

Crédit : HISTRANGER

Au Web Summit, HISTRANGER fera tourner sa caméra PMF en démonstration continue. Elle vise des distributeurs de films, des éditeurs de jeux vidéo et des instituts d’études. Elle discute aussi avec des équipementiers automobiles et des fabricants de robots. La startup dit déjà mener des échanges techniques avec des partenaires en France et à Taïwan.

Son dirigeant, Kim Dong-kook, assure que sa technologie « supprime la contrainte physique des capteurs portés », sans perdre en précision. Reste que l’Europe n’accueille pas l’IA émotionnelle à bras ouverts.

Depuis février 2025, l’AI Act interdit la détection des émotions au travail et à l’école. Seules les raisons médicales ou de sécurité font exception. Partout ailleurs, ces systèmes sont classés à haut risque et soumis à des obligations strictes.

Le RGPD ajoute une couche, car les données biométriques comptent parmi les informations les plus protégées. HISTRANGER le sait et boucle une levée de fonds pour traiter les données au plus près de ses clients européens. Une question demeure pour le grand public : saura-t-il, demain, qu’une caméra mesure ses réactions devant un film ou une publicité ?

Une webcam plus attentive que prévu

L’idée de HISTRANGER a de quoi séduire les studios et les annonceurs. Mesurer l’attention avec une simple caméra, sans casque ni capteur, simplifie beaucoup les tests. Les premiers usages dans le cinéma coréen montrent un vrai intérêt commercial. Les chiffres avancés restent toutefois ceux de la marque, et rien n’indique encore la fiabilité de la caméra seule.

Pour le grand public, rien ne change à court terme. Insight Flow s’adresse uniquement aux entreprises, sans offre ni prix pour les particuliers. Après ChatGPT et le portrait psychologique de ses utilisateurs, une nouvelle génération d’IA émotionnelle arrive. Celles qui lisent les pupilles devront prouver qu’elles respectent le cadre européen.