Horizon: Hunters Gathering — Guerrilla dévoile un spin-off coopératif dans l’univers Horizon

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir ! Réputé pour produire des jeux solo, Guerrilla Games a officiellement levé le voile sur Horizon: Hunters Gathering, un autre titre tiré de l’univers d’Aloy. Sauf que, cette fois, ce sera un jeu coopératif orienté action, pensé pour prolonger l’expérience au-delà du solo narratif emblématique de la saga. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette annonce majeure.

Horizon: Hunters Gathering, place à la chasse en coop !

Et si Horizon Zero Dawn croisait Monster Hunter et Dauntless ? Vous obtiendrez Hunters Gathering. Dévoilé hier avec un trailer, ce prochain titre de Guerrilla Games explore un terrain inédit pour la franchise en proposant un gameplay coopératif. La mission ? Simplement de traquer et affronter des machines hostiles, en solo ou en équipe de trois joueurs.

Autre changement notable : Horizon: Hunters Gathering adopte une direction artistique plus stylisée et colorée que les précédents opus. Là où Zero Dawn et Forbidden West privilégiaient un rendu réaliste, presque cinématographique, ce nouvel épisode adopte une esthétique plus stylisée, aux couleurs plus vives et aux proportions parfois exagérées. Ce parti pris semble pensé pour améliorer la lisibilité de l’action en coopération et renforcer l’aspect “fun” du jeu dans un contexte multijoueur plus accessible.

Guerrilla Games a déjà confirmé deux modes de jeu. Le premier, baptisé Machine Incursion, propose des affrontements successifs contre des vagues d’ennemis mécaniques, culminant avec un boss fight. De son côté, Cauldron Descent met les joueurs au défi dans des parcours évolutifs composés d’épreuves et de récompenses cachées.

Le jeu met également l’accent sur la complémentarité des rôles et des compétences, incitant les joueurs à coordonner leurs stratégies pour venir à bout des créatures les plus redoutables. De plus, il introduit un système de progression reposant sur des rôles spécifiques et des perks évolutifs. Les joueurs pourront ainsi adapter leur Hunter selon leur style de jeu et améliorer leurs capacités au fil des sessions.

Entre deux missions, un hub social baptisé Hunters Gathering permettra de personnaliser l’équipement, préparer les expéditions et former des équipes. Ce système vise à renforcer l’aspect communautaire et la rejouabilité du jeu.

PS5, PC et cross-play confirmés

Horizon: Hunters Gathering sortira sur PlayStation 5 et PC via Steam. Il prend également en charge le cross-play et la cross-progression grâce aux comptes PlayStation. Un premier playtest fermé sera disponible pour fin février 2026.

En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :