Le DIFC affiche une croissance record et dynamise la finance à Dubaï

Le DIFC confirme l’excellence de Dubaï sur la scène mondiale. Ses résultats pour 2025 illustrent la force de cet acteur majeur de la finance, l’innovation et l’attractivité. Dubaï attire toujours plus d’entreprises, de talents et d’investisseurs, consolidant sa place dans le top des destinations d’affaires.

La croissance exceptionnelle du DIFC confirme le dynamisme de Dubaï

En 2025, le DIFC a enregistré une croissance organique remarquable de 28 %. Plus de 8 800 entreprises y sont désormais actives, soit une hausse de 2 525 entités en un an. Ce résultat prouve la confiance de l’industrie envers l’écosystème dubaïote. Les professionnels du secteur financier dépassent les 50 000, confirmant la vitalité locale. Les revenus combinés ont atteint 581 millions de dollars, une progression de 20 % par rapport à l’année précédente. Les bénéfices nets suivent la tendance, en hausse de 28 %.

Les nouveaux acteurs financiers renforcent l’attractivité du DIFC

Le DIFC abrite le plus grand système réglementé de services financiers de la région. On recense plus de 1 050 entreprises financières, allant des banques aux assureurs, jusqu’aux sociétés de gestion d’actifs. Parmi les nouveaux venus en 2025, on retrouve des groupes majeurs comme Allianz Trade, PIMCO, Manulife ou encore Cambridge Associates. Cette diversité témoigne du pouvoir d’attraction du DIFC.

L’innovation et la FinTech : moteurs essentiels du succès du DIFC

En 2025, l’innovation s’est placée au cœur de la stratégie du DIFC. On compte aujourd’hui plus de 1 670 organisations d’IA et de FinTech au sein du centre. Grâce à l’Innovation Hub et au Dubai AI Campus, les start-ups ont levé plus de 4,5 milliards de dollars. Le DIFC stimule ainsi la croissance des nouvelles technologies et encourage l’entrepreneuriat.

En conclusion, le DIFC confirme son rôle de leader régional avec une croissance forte et une capacité unique à attirer les acteurs mondiaux. Son engagement envers l’innovation, la diversité et le développement rend Dubaï encore plus incontournable dans la finance internationale. Les prochaines années s’annoncent encore plus prometteuses pour ce centre d’exception.

