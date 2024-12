Huawei impressionne avec ses innovations à Dubaï

Huawei a récemment dévoilé ses nouveaux produits lors de l’événement « Unfold the Classic » à Dubaï. La marque continue de surprendre avec des technologies innovantes. Voici les détails des dernières annonces.

Huawei ouvre une nouvelle ère avec le Mate X6

Le HUAWEI Mate X6 est à la pointe de la technologie des smartphones pliables. Ce modèle se distingue par son design élégant et ses matériaux durables, le rendant à la fois mince et robuste. Pesant seulement 239 grammes, il est disponible dans des coloris captivants tels que Rouge Nébuleuse et Noir. Ce smartphone possède un appareil photo XMAGE Ultra Aperture 50 MP avec une ouverture réglable sur 10 niveaux. Fonctionnant sous EMUI 15, il promet une expérience utilisateur sécurisée et intuitive.

Nouveautés de la série HUAWEI nova 13

La série HUAWEI nova 13 incarne une fusion de créativité et de technologie. Connue pour ses super selfies et son design avant-gardiste, elle est idéale pour les jeunes. Le nova 13 Pro offre une photographie de portrait améliorée avec un système de stabilisation d’image. Les trois nouveaux styles de portrait, combinés à l’AI Best Expression, garantissent des images naturelles. Inspirés par la haute couture, ces modèles arborent des couleurs attrayantes, notamment le Vert Loden.

FreeBuds Pro 4 : une révolution sonore

Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 offrent une expérience audio exceptionnelle. Grâce à des technologies avancées, comme la réduction de bruit par algorithme IA, ces écouteurs garantissent une clarté d’appel inégalée. Ils supportent une transmission audio sans perte grâce au codec L2HC 4.0. Les FreeBuds Pro 4 permettent une écoute immersive, assurant une qualité sonore sans précédent.

En conclusion, Huawei continue de se dépasser par ses innovations. Du Mate X6 aux FreeBuds Pro 4, la marque sure de se positionner à l’avant-garde. Ces lancements témoignent de leur engagement envers la technologie et les consommateurs. Huawei reste une référence incontournable dans l’univers de l’électronique grand public.

