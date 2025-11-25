Immersion spectaculaire : Qobuz sur Android TV, vivez la musique sans limite

Qobuz fait un nouveau pas vers l’univers du salon. La célèbre plateforme française de streaming haute qualité annonce l’arrivée de son application sur Android TV. Les utilisateurs peuvent désormais plonger dans leur bibliothèque musicale directement sur leur téléviseur, sans perdre une miette de qualité audio.

Une expérience audiophile sur grand écran

En s’installant sur Android TV, Qobuz rend son immense catalogue plus accessible que jamais. L’application, disponible sur le Google Play Store, donne accès à tous les contenus habituels : albums, playlists, favoris, et même les sélections des experts éditoriaux Qobuz. L’interface profite d’une refonte spéciale pour rendre la navigation fluide et agréable sur tous les téléviseurs.

Ce n’est pas tout. Les abonnés bénéficient d’une qualité audio irréprochable, allant du lossless à la Hi-Res. On retrouve ainsi l’ADN de Qobuz : exigence sonore et richesse de la recommandation. Fini les compromis : écouter et découvrir de la musique dans son salon n’a jamais été aussi simple.

Une commande à distance avec Qobuz Connect

Autre point fort, l’intégration de la fonction Qobuz Connect. Cette option permet de contrôler la musique à distance. On pilote la lecture depuis son smartphone ou sa tablette, pendant que le son sort en grande largeur sur le téléviseur. Idéal pour jongler d’une playlist à l’autre, ou mettre la main sur la perle rare, sans quitter son canapé.

Qobuz répond ainsi à une forte demande de ses utilisateurs. Comme l’explique Axel Destagnol, Directeur produit de la société : « Nos utilisateurs nous réclamaient Android TV depuis longtemps. Cette application concrétise notre volonté d’être accessible partout où les gens écoutent de la musique, du casque au salon ». Le message est clair : Qobuz veut s’inviter sur tous les supports connectés.

L’application fonctionne sur l’ensemble des téléviseurs et appareils sous Google TV. Vous n’avez plus qu’à allumer l’écran, lancer Qobuz et profiter pleinement de vos titres préférés. Alors, êtes-vous prêts à redécouvrir votre bibliothèque musicale sur grand écran ? N’hésitez pas à partager vos impressions ou à débattre de ce nouveau pas de Qobuz dans les commentaires !