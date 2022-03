Instagram prépare un fil d’actualité en plein écran comme sur TikTok

La façon de consommer du contenu a fortement évolué depuis quelques années. En effet, le swipe est devenu roi des applications de rencontres, mais aussi sur les réseaux sociaux avec les vidéos courtes. Face à cette tendance, Instagram envisagerait de proposer un fil d’actualité en plein écran s’apparentant au système mis en place par TikTok. Ainsi, un fil d’actualité en plein écran permettrait de swiper du bas vers le haut différents contenus publiés sur la plateforme.

#Instagram is working on a full immersive feed 👀 pic.twitter.com/zTXVpH4C6n — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 25, 2022

Une navigation à la TikTok pour consommer du contenu sur Instagram

Alors qu’Instagram vient de réintroduire le fil d’actualité chronologique, la plateforme teste une nouvelle façon d’afficher du contenu. En effet, le développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi vient de partager sur Twitter une vidéo montrant un nouvel affichage en plein écran.

Grâce à ce dernier, les utilisateurs d’Instagram pourraient consommer du contenu comme sur TikTok. En effet, un swipe de bas en haut permettrait de passer à la publication suivante, que ce soit une photo ou une vidéo. Vous n’auriez ainsi plus à scroller à travers toutes les publications. Les stories seraient aussi intégrées dans ce nouvel affichage en plein écran. Nous retrouverions ainsi en bas une barre montrant les différentes slides. Un simple swipe vers la gauche permettrait ainsi de passer aux photos/vidéos suivantes. Les vidéos auraient quant à elles droit à une simple barre de progression.

Encore en cours de test, ce nouveau type d’affichage permettrait à Instagram de proposer un réel changement dans son utilisation. En effet, le réseau social viendrait s’aligner avec TikTok en proposant une interface intuitive et immersive s’y apparentant. Cette nouveauté viendrait aussi apporter des améliorations au niveau de l’algorithme afin d’améliorer ses suggestions de contenu en fonction des interactions des utilisateurs, et ainsi les garder plus longtemps sur sa plateforme.

Pour rappel, TikTok est addictif grâce à un algorithme bien taillé, analysant chacune de vos réactions lors du visionnage d’une vidéo, comme le fait de mettre un j’aime ; de regarder le contenu en entier ; de le regarder deux fois d’affiler ; d’avoir mis un commentaire ; d’être revenu dessus… De ce fait, le flux de recommandation de vidéos se veut le plus juste et continue à garder en haleine l’utilisateur avec du contenu qui lui correspond. Reste maintenant à patienter afin de savoir si cette nouvelle interface de flux d’actualité en plein écran arrivera ou non sur Instagram à l’avenir.